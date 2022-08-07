МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Сейчас на валютном рынке сложился определенный баланс сил: часть факторов благоволит рублю, часть — играет против него. В результате курс рубля "завис", рассказал агентству "Прайм" начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара и евро в случае отмены торгов

"Факторы поддержки рубля — это существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения", — отметил собеседник агентства.

В то же время рынок продолжит ждать мер правительства по удержанию рубля от чрезмерного укрепления и дальнейшего смягчения процентной политики ЦБ.

В целом можно ожидать сохранения такого же баланса на валютном рынке при повышенной внутридневной/недельной волатильности торгов.

Что касается негативного влияния внешних факторов на рубль, то оно сейчас купируется капитальными ограничениями. При этом арсенал правительства по ослаблению рубля достаточно ограничен в условиях рекордного профицита по счету текущих операций.

"Ожидаем сохранения курса доллара вблизи 60 рублей, при этом диапазон движения валют может достигать +-5-7 рублей от данного уровня", — подытожил аналитик.