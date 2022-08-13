МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти будет ориентироваться на свежие прогнозы по сохранению спроса на сырье, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"Цены на нефть на минувшей неделе восстанавливались. Крупнейшие аналитические команды по рынку нефти, Минэнерго США, МЭА и ОПЕК, представили обновлённые прогнозы, которые демонстрируют сохранение достаточно сильного спроса на горизонте 2022-2023 гг", — пояснил собеседник агентства.

При этом инфляция в США замедлилась, это ещё больше смягчало опасения из-за возможной мировой рецессии, отметил эксперт.

Оценки российской добычи заметно выросли после того, как стране удалось показать стабильное производство и экспорт в июне-июле. "Временное отключение российского экспорта по южной ветке трубопровода Дружба мало сказалось на котировках, поскольку проблема была оперативно решена", — добавил Галактионов.

На следующей неделе цены на нефть могут в очередной раз протестировать отметку $100 снизу и попытаться вернуться в более высокий диапазон. Если этого не удастся сделать, то снижение может возобновиться с потенциалом движения к $93-95 за баррель.