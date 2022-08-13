МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Многие иностранные компании в рамках западных санкций прекратили свою коммерческую деятельность на территории России, а это влечет за собой расторжение договоров аренды недвижимости и увольнение сотрудников таких компаний. О том, можно ли потребовать компенсацию за уход иностранных компаний, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев. Что будет с ценами на нефть на новой неделе

Уход иностранной компании из России в юридическом смысле подразумевает ликвидацию юридического лица на территории страны (ст. 61 ГК РФ). Савельев подчеркнул, что этот процесс, как правило, является долгосрочным и включает в себя многие юридические процедуры, в том числе, касающиеся работников.

Согласно ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут в случае ликвидации организации. Причем о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ). Если сотрудник увольняется в связи с ликвидацией организации, то ему должны быть осуществлены все установленные законом выплаты.

Согласно действующему законодательству таким сотрудникам выплачивают:

— Выходное пособие в размере среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено трудовым договором (абз. 1 ст. 178 ТК РФ);

— Средний месячный заработок на период трудоустройства, но не более двух, а в исключительных случаях трех месяцев со дня увольнения (абз. 2-3 ст. 178 ТК РФ);

— Компенсацию за неиспользованные отпуска (абз. 1 ст. 127 ТК РФ);

— Все иные положенные суммы, в том числе задолженности (абз. 1 cт. 140 ТК РФ);

Как отмечает Савельев, после увольнения работник может обратиться в службу занятости населения для получения пособия по безработице (ст. 31 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации"). В случае невыплаты денежных средств, полагающихся сотруднику, он имеет право обратиться в органы прокуратуры Российской Федерации, а затем и в cуд.

Если же иностранная компания уходит из России и досрочно расторгает договор аренды недвижимого имущества или каким-либо иным способом нарушает условия вышеуказанного договора, то арендодатель имеет право обратиться в суд за защитой своих прав. Однако стоит учитывать, что суд будет устанавливать, действительно ли в действиях иностранной компании имеются нарушения договора аренды, подытожил юрист.