МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В сентябре-октябре в России, как и в большинстве стран, традиционно растут цены на отдельные группы продовольственных товаров. Если сравнивать индекс цен со стабильными летними месяцами, то в сентябре всегда дорожают молочная продукция, яйца, колбасные изделия, овощи — даже если как раз наступает время их сбора, рассказал агентству "Прайм" завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий Завьялов. Аналитики оценили, сможет ли экспорт продуктов из России превысить импорт

Незначительно растут цены на рыбопродукты и свинину — но здесь основной рост приходится на конец года. Для мяса птицы лето — период самых низких цен, затем начинается сезонный плавный рост.

Цена кофе и чая обычно стабильна в течение всего года и плавно растет в рамках общей инфляции. Здесь влияние могут оказать только глобальные изменения мировой конъюнктуры.

Для фруктов август тоже период самой низкой цены. Здесь пик роста цен месяц к месяцу приходится на период с мая по июнь, затем плавный рост в сентябре и далее цена остается стабильной до конца года.

"В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что "зерновая" составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется", — рассуждает эксперт.

В батоне хлеба всё сырье вместе составляет от 35 до 40% — это мука, вода, сахар, дрожжи, масло и т.п. Расходы на газ и электричество могут составлять еще 13-15% — а они как раз существенно увеличиваются. Доля зарплаты персонала от 15 до 20%, и чем больше на предприятии ручного труда, тем трудозатраты дороже. На аренду помещений уйдет 15-20%, общехозяйственные расходы, расходы на оборудование, коммерческие расходы составят еще 10-14%.

Схожая ситуация по всей линейке продовольственных товаров — основное агропромышленное сырье, как бы оно не дешевело, не является единственным ценовым драйвером. Значительное влияние на цену оказывает логистика. В частности объективно сильно подорожала импортная логистика сырья, материалов, комплектующих. Санкционный режим и необходимость работать через транзитные страны зачастую корректирует цену закупаемого оборудования и упаковки. Общее увеличение мировых цен на транспортировку негативно сказалось на стоимости "заморских" фруктов, кофе, пальмового масла, однако это произошло не вчера, а продолжается весь постпандемийный период.