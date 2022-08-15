МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Если допустить сценарий, при котором в феврале-марте ЕС столкнется с реальными перебоями в газоснабжении, то цены на газ могут оказаться сколь угодно высокими — 5 тысяч долларов и даже больше. Но это спекулятивные котировки, которые по факту мало влияют на европейский рынок газа и потребителей, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. В Германии создадут достаточную газовую инфраструктуру в 2023 году

На прошлой неделе, в четверг, фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) уже торговались на рекордном уровне и превышали отметку в 2350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

"Если говорить об устойчивых уровнях, которые были бы терпимыми для местных потребителей, то текущие котировки уже вышли за эти пределы, и при сохранении таких цен ущерб экономике ЕС может быть очень существенный", — считает Бахтин.

Таким образом, допустимый для европейцев потолок подорожания газа уже достигнут. При этом цены на газ будут сохраняться как минимум на текущем высоком уровне в преддверии отопительного сезона, поскольку найти альтернативу российским поставкам в сжатые сроки невозможно, заключил он.