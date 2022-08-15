МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Соблюдение товарного соседства в холодильнике — это способ продлить срок годности и сохранить вкус еды. Основной его принцип заключается в правильном сочетании продуктов разных категорий, рассказывает агентству "Прайм" старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка" Юлия Лемешева. Эксперты отмечают значительное повышение спроса на доставку продуктов

Прежде всего, по ее словам, следует использовать правильные отсеки в холодильнике.

"Температура в холодильнике различается в зависимости от зоны. Так, дверцы подходят для соусов, напитков, варенья. Этот отсек будет также подходящим местом для охлаждения напитков. На верхних полках рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты, например, мясо, молочные и кисломолочные продукты. Нижние полки и отдельные ящики лучше выделить для овощей и фруктов", — говорит специалист.

Морозильная камера подойдет для хранения не только мяса и рыбы, там можно хранить нарезанные овощи и фрукты, ягоды и зелень, тесто для выпечки.

Кроме того, важно разделять категории продуктов. Товары, имеющие специфический аромат, положите отдельно от продуктов, абсорбирующих посторонние запахи. Так, например, специи или сельдь не следует хранить с яйцами, сливочным маслом, сыром, чаем, солью, сахаром.

Своей полки требует молочная продукция. Копченые и колбасные изделия не совместимы с сыром, овощами и фруктами. Рыбные изделия важно изолировать как от готовых, так и от сырых продуктов.

"Овощи и фрукты стоит хранить порознь. Яблоки, груши, бананы, помидоры и некоторые другие плоды выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание", — отмечает эксперт.

При хранении продуктов важно использовать тару. Если продукты не закрывать, на них быстрее размножаются бактерии, пища становится невкусной.

Неупакованными можно хранить только фрукты и овощи в предназначенных для этого отделениях холодильника. Чтобы продукты не теряли аромат и свежесть, не передавали запахи, поместите их в герметичную посуду.

Свежее мясо без проблем хранится в холодильнике, но вне полиэтиленового пакета. Лучше всего завернуть мясо в пергаментную бумагу и положить на тарелку. Если вы планируете готовить позже, то разделайте продукт порционно и заморозьте. Свежую рыбу специалист рекомендует держать в холодильнике не больше суток.

Не стоит забывать и про условия хранения готовой пищи. Готовые и сырые блюда специалист советует разделить по зонам — для готовой еды лучше использовать средние полки. Не стоит использовать для хранения кастрюли и сковородки. Лучше разложите все по контейнерам с закрывающимися крышками, используйте специальные многоразовые zip-пакеты.

Перед тем, как отправить приготовленные блюда на полку, дайте им остыть до комнатной температуры. Горячая еда может повысить влажность в холодильнике и испортить вкус.

"В повседневной жизни покупатели зачастую игнорируют правила товарного соседства в холодильнике — это приводит к порче еды, потере вкусовых качеств и сокращению срока годности. Избежать этого поможет, в том числе, грамотная организация хранения продуктов", — заключает эксперт экспресс-доставки "Перекрестка".