МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Главные преимущества безымянной карты — это скорость ее оформления и минималистичный дизайн, рассказала агентству "Прайм" директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка Татьяна Курзякова. Юрист рассказал, кто может законно снять деньги с чужой карты

"Сегодня на рынке существует тенденция, когда клиенты хотят скрыть персональные данные, которые традиционно наносились на лицевую сторону пластика. Поэтому некоторые банки сегодня выпускают карты с данными на оборотной стороне или предлагают оформить безымянную карту", — пояснила она.

Клиент может получить такой продукт не только в отделении банка, но и у его партнеров. "На такой карте не будут указаны имя и фамилия владельца, а во всем остальном она обладает тем же функционалом, что именная", —рассказала Курзякова.

Такую карточку можно добавить в мобильное приложение, пополнять или снимать деньги с нее, получать кешбэк.

В качестве альтернативы безымянной карте банки предлагают действующим клиентам выпустить цифровую карту, которая будет привязана к уже открытому счету.

"Это полноценный платежный инструмент, а совершать покупки по нему можно при помощи смартфона", — добавила спикер.

Вдобавок к этому, большинство российских банков запустили и развивают сервис бесплатной доставки карт, включая безымянные. Клиент может получить пластик чуть ли не на следующий день в зависимости от города проживания.