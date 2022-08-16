МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В Германии продолжается ожесточенная дискуссия о проблемах страны в энергетической сфере. Новый импульс она обрела из-за позиции Катара, который, по замыслу властей Берлина, должен был бы стать для немецкой экономики надежным источником природного газа, альтернативным России. Однако пока вожделенный энергоноситель достается лишь Италии. Выход с другой стороны: кого обманут Китай и Европа, торгуя в обход России

КАТАР ДЛЯ ИТАЛИИ

Природный газ из Катара, одного из ключевых в мире экспортеров "голубого топлива" в сжиженном виде, как утверждает Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), активно поставляется в Италию. При этом издание, позиционируемое в самой Германии как "немейнстримное" и критикуемое за якобы чрезмерную лояльность к России, сетует, что попытки официального Берлина договориться об импорте катарских объемов с целью замещения газа из России обернулись ни много ни мало провалом.

Но в самом ли деле материал DWN, посвященный ситуации с обеспечением немецкой экономики газом из источников, альтернативных России, не отражает реальность (или же слишком сгущает краски) в силу ангажированности или непрофессионализма авторов? И каковы в действительности перспективы Германии в вопросе обеспечения сжиженным природным газом (СПГ) вместо трубопроводного, поступающего в страну исключительно из России?

ТЕРМИНАЛЫ, КОТОРЫХ НЕТ

С одной стороны, ситуация ясна: в отличие от Германии, Италия обладает полноценной действующей инфраструктурой по приему СПГ. В стране функционируют три крупных терминала по приему "голубого топлива" общей мощностью около 10,9 млн тонн ежегодно. Также имеются еще два небольших предприятия соответствующего профиля.

Именно существующие у Италии возможности, на первый взгляд, категорически отличают ее от Германии, которой пришлось бы ввозить доставленный морскими маршрутами катарский газ из соседних стран ЕС. Это, казалось бы, и создает сложности для достижения соответствующих договоренностей о поставках между Берлином и Дохой, тогда как у Рима не возникает проблем с развитием сотрудничества с катарской стороной (в том числе в сфере добычи природного газа, о чем в июне сообщало агентство AFP).

Однако и в Германии в настоящее время вынашиваются планы строительства терминалов для получения СПГ в объемах, достаточных для замены российского трубопроводного газа. Планируется построить ни много ни мало четыре предприятия. Первое, по июльским данным Reuters, должно заработать в конце текущего или начале следующего года. Более того, Platts в июне утверждал, что уже в 2023 году Германия, как предполагается, должна будет принять в общей сложности до 13 млрд кубометров энергоносителя в регазифицированном состоянии. Ответственная компания Hanseatic Energy Hub (HEH) привлекает заявки покупателей для приобретения 12 млрд кубометров газа с доставкой на проектируемый сейчас немецкий СПГ-хаб, эксплуатация которого должна начаться в 2026 году.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БЕРЛИНА

Так что у властей Германии, сохраняющей роль "экономического локомотива" Европы и интенсивно готовящей инфраструктуру, способную принять крупные объемы "голубого топлива", как предполагали в Берлине, были все основания рассчитывать на успех в переговорах с представителями Катара. Не до жиру. Супердержавы рвут "грязный" уголь друг у друга из рук

В вышеупомянутом материале DWN упоминается визит в марте на Ближний Восток немецкого министра экономики Роберта Хабека, вояж которого был нацелен на поиски альтернатив газу из России в условиях отсутствия надежных гарантий получить достаточные объемы из прочих источников. Тогда, напоминает издание, Хабек заявил по итогам общения с катарским эмиром, что тот дал принципиальное согласие поставлять СПГ в Германию.

Однако представители компаний, сопровождавшие официального посланника Берлина в его поездке, пока не смогли заключить с Дохой реальные контракты, указывает DWN, напоминая, что через газопровод "Северный поток" сейчас поступает лишь пятая часть от прежнего объема энергоносителя, а Германия переживает масштабный энергетический кризис.

Сам Хабек на прошлой неделе пожаловался на нежелание Катара "делать хорошее предложение": договорившись о партнерстве с Дохой как таковом, он не смог согласовать объемы поставок. Эмират предпочел бы долгосрочные контракты, в то время как немецкие компании отказываются от такого варианта, сохраняя нацеленность на использование в дальнейшем преимущественно возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Эксперты неоднократно указывали также на очевидно недостаточное предложение в мире природного газа, включая СПГ, которое сохранится в ближайшие годы. И в этих условиях Катар, чьи объемы в основном законтрактованы в рамках длительных соглашений различной продолжительности, не видит особой заинтересованности в следовании той линии в энергетическом сотрудничестве с Германией, которую та предлагает — краткосрочные контракты без гарантий достаточного спроса. А именно такое противоречие стало одним из "камней преткновения" в сотрудничестве немецкой стороны с российским "Газпромом" задолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, ставшей формальным поводом для активизации политики ЕС по постепенному отказу от газа из России.