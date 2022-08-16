Европа начала потасовку за право на альтернативный газ
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В Германии продолжается ожесточенная дискуссия о проблемах страны в энергетической сфере. Новый импульс она обрела из-за позиции Катара, который, по замыслу властей Берлина, должен был бы стать для немецкой экономики надежным источником природного газа, альтернативным России. Однако пока вожделенный энергоноситель достается лишь Италии.
КАТАР ДЛЯ ИТАЛИИ
Природный газ из Катара, одного из ключевых в мире экспортеров "голубого топлива" в сжиженном виде, как утверждает Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), активно поставляется в Италию. При этом издание, позиционируемое в самой Германии как "немейнстримное" и критикуемое за якобы чрезмерную лояльность к России, сетует, что попытки официального Берлина договориться об импорте катарских объемов с целью замещения газа из России обернулись ни много ни мало провалом.
Но в самом ли деле материал DWN, посвященный ситуации с обеспечением немецкой экономики газом из источников, альтернативных России, не отражает реальность (или же слишком сгущает краски) в силу ангажированности или непрофессионализма авторов? И каковы в действительности перспективы Германии в вопросе обеспечения сжиженным природным газом (СПГ) вместо трубопроводного, поступающего в страну исключительно из России?
ТЕРМИНАЛЫ, КОТОРЫХ НЕТ
С одной стороны, ситуация ясна: в отличие от Германии, Италия обладает полноценной действующей инфраструктурой по приему СПГ. В стране функционируют три крупных терминала по приему "голубого топлива" общей мощностью около 10,9 млн тонн ежегодно. Также имеются еще два небольших предприятия соответствующего профиля.
Именно существующие у Италии возможности, на первый взгляд, категорически отличают ее от Германии, которой пришлось бы ввозить доставленный морскими маршрутами катарский газ из соседних стран ЕС. Это, казалось бы, и создает сложности для достижения соответствующих договоренностей о поставках между Берлином и Дохой, тогда как у Рима не возникает проблем с развитием сотрудничества с катарской стороной (в том числе в сфере добычи природного газа, о чем в июне сообщало агентство AFP).
Однако и в Германии в настоящее время вынашиваются планы строительства терминалов для получения СПГ в объемах, достаточных для замены российского трубопроводного газа. Планируется построить ни много ни мало четыре предприятия. Первое, по июльским данным Reuters, должно заработать в конце текущего или начале следующего года. Более того, Platts в июне утверждал, что уже в 2023 году Германия, как предполагается, должна будет принять в общей сложности до 13 млрд кубометров энергоносителя в регазифицированном состоянии. Ответственная компания Hanseatic Energy Hub (HEH) привлекает заявки покупателей для приобретения 12 млрд кубометров газа с доставкой на проектируемый сейчас немецкий СПГ-хаб, эксплуатация которого должна начаться в 2026 году.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БЕРЛИНА
Так что у властей Германии, сохраняющей роль "экономического локомотива" Европы и интенсивно готовящей инфраструктуру, способную принять крупные объемы "голубого топлива", как предполагали в Берлине, были все основания рассчитывать на успех в переговорах с представителями Катара.
В вышеупомянутом материале DWN упоминается визит в марте на Ближний Восток немецкого министра экономики Роберта Хабека, вояж которого был нацелен на поиски альтернатив газу из России в условиях отсутствия надежных гарантий получить достаточные объемы из прочих источников. Тогда, напоминает издание, Хабек заявил по итогам общения с катарским эмиром, что тот дал принципиальное согласие поставлять СПГ в Германию.
Однако представители компаний, сопровождавшие официального посланника Берлина в его поездке, пока не смогли заключить с Дохой реальные контракты, указывает DWN, напоминая, что через газопровод "Северный поток" сейчас поступает лишь пятая часть от прежнего объема энергоносителя, а Германия переживает масштабный энергетический кризис.
Сам Хабек на прошлой неделе пожаловался на нежелание Катара "делать хорошее предложение": договорившись о партнерстве с Дохой как таковом, он не смог согласовать объемы поставок. Эмират предпочел бы долгосрочные контракты, в то время как немецкие компании отказываются от такого варианта, сохраняя нацеленность на использование в дальнейшем преимущественно возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Эксперты неоднократно указывали также на очевидно недостаточное предложение в мире природного газа, включая СПГ, которое сохранится в ближайшие годы. И в этих условиях Катар, чьи объемы в основном законтрактованы в рамках длительных соглашений различной продолжительности, не видит особой заинтересованности в следовании той линии в энергетическом сотрудничестве с Германией, которую та предлагает — краткосрочные контракты без гарантий достаточного спроса. А именно такое противоречие стало одним из "камней преткновения" в сотрудничестве немецкой стороны с российским "Газпромом" задолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, ставшей формальным поводом для активизации политики ЕС по постепенному отказу от газа из России.
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