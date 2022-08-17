МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Банк России представил три сценария макроэкономического развития в 2022-2025 гг. — базовый, "ускоренная адаптация" и "глобальный кризис". Вероятнее всего, в 2023 году мы увидим сочетание всех трех этих сценариев сразу, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев. Противоядие от рецессии: Китай скупает уголь по всему миру

"Во-первых, мы ожидаем наступление глобальной рецессии в 2023 году. Энергетический и продовольственный кризисы, рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение ДКП мировыми центробанками, геополитические противоречия, новые волны пандемии — все эти факторы ведут к быстрому ухудшению экономических условий в мире", — пояснил он.

На рынке сейчас устойчиво наблюдается один из самых надежных признаков надвигающейся рецессии — инверсия кривой доходности гособлигаций США на участке 2-10 (доходность 2-летних бондов выше 10-летних примерно на 30 б.п.).

МВФ предупредил о том, что серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что ситуация на Украине будет способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различимыми технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами.

Можно ожидать дальнейшего обострения геополитического противостояния между США и Китаем. Теперь не только Россия, но и Китай, вероятно, не будет покупать американские и европейские облигации, а будет стараться уходить от долларов и евро, прогнозирует аналитик. В этой ситуации не исключено, что кризис может быть структурным и длительным (как стагфляция 1970-х или депрессия 1930-х). Тогда мировая экономика, глобальные акции и облигации будут падать несколько лет.

На этом фоне сохраняется риск падения нефтяных цен в 2023 году — подобное мы уже наблюдали в разгар мирового кризиса в 2009 году и в пандемию COVID-19. При этом дисконт Urals к Brent продолжит сокращаться — по мере углубления экономического спада на Западе всё большее количество стран захотят покупать российскую нефть со скидкой и поддержать собственную промышленность, потребителей и рабочие места.

По мнению Васильева, Россия лучше других справится с мировым кризисом. "Мы не ожидаем углубления падения в 2023 году и значимого роста инфляции. По итогам этого года мы прогнозируем спад ВВП на уровне 5%, при этом риски скорее смещены в сторону меньшего сокращения экономики. В 2023 мы ожидаем адаптации экономики и меньшего снижения ВВП, чем в 2022 году", — указал он.

В целом Азия (Китай, Индия) будет лучше проходить экономический спад, чем Запад (Европа, США). Поэтому переориентация России на Восток и развитие собственного производства будут способствовать поддержанию занятости и меньшему экономическому спаду, заключил аналитик.