МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Граждане, столкнувшиеся со сложной жизненной ситуацией, при определенных условиях могут получить адресную социальную помощь. Ее размер и условия получения определяются на региональном уровне. Об этом агентству "Прайм" рассказывает глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России, адвокат Оксана Старожильцева. Власти рассказали о социально-экономической ситуации в Херсонской области

Под "трудной жизненной ситуацией" понимают обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. К видам государственной социальной помощи относятся: денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты); натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты).

"Получателями государственной соцпомощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ", — пояснила юрист.

Прожиточный минимум семьи или гражданина, необходимый для получения помощи, определяется субъектом РФ. Если потенциальный получатель не соответствует условиям и критериям, в выплате могут отказать.

Есть и другой вид помощи в сложной ситуации — социальный контракт для незащищенных категорий населения. Это средства, направленные на то, чтобы гражданин сам мог справиться с трудностями. В этом случае заключается соглашение, по которому орган соцзащиты обязан предоставить государственную помощь, а гражданин — реализовать оговоренные мероприятия по адаптации. Это, например, поиск работы, прохождение профобучения, открытие бизнеса или ведение личного подсобного хозяйства. В случае нарушения условий контракта он будет расторгнут, и деньги придется вернуть.