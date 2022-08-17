МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Банки, стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, вводят для держателей пластиковых карт разные бонусы и привилегии, которые в ряде случаев вполне можно назвать способом если не заработка, то как минимум экономии, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Минфин предложил увеличить порог идентификации при оплате "ювелирки" картой

"Говоря о способах заработка на банковской карте, нужно понимать, что здесь будет подразумеваться и экономия как способ заработка, то есть отсутствие расходов в моменте становится доходом", — отметил он.

Самые простые способы зарабатывать на картах — начисление процентов на остаток, кешбэк, программы лояльности, грамотное использование кредитной карты в симбиозе с дебетовой и максимально выигрышные условия по обслуживанию.

"По процентам на остаток все достаточно просто — есть определенный процент годовых, который начисляется ежемесячно на остаток. Сумма высчитывается ежедневно. То есть, если годовой процент — это 6%, то в день клиент получает примерно 0,017% от остатка. Если остаток на конец дня — 5 тысяч рублей, то он получит процент на него. В некоторых банках при превышении определенной суммы проценты на сумму сверху урезаются. То есть, к примеру, на 500 тысяч на карте начисляется 6% годовых, а на деньги свыше 500 тысяч — уже 3%. Это тоже нужно учитывать", — отметил Переславский.

С кешбэком тоже все понятно: чем больше держатель карты тратит, тем больше ему вернется.

"У банков всегда есть спецпредложения, в которых кэшбэк доходит до 40% от покупки. Также в большинстве банков на выбор дается несколько категорий товаров для повышенного кешбэка — такси, аптеки, рестораны, одежда и так далее. Теоретически это можно спокойно совмещать, если есть несколько дебетовых карт", — отметил эксперт и добавил, что, как правило, максимальная сумма кешбэка в месяц ограничена. В одних банках начислить могут до 10 тысяч рублей в месяц, в других — только до 5 тысяч.

С программами лояльности кобрендинговых карт история схожая, но там начисляется не кешбэк, а баллы бренда, с которым выпускалась карта, и за эти баллы можно оплачивать покупки только этой торговой марки.

Вопрос с обслуживанием тоже простой — многие банки сейчас предлагают его бесплатно, но при соблюдении не слишком обременительных условий, к примеру, траты 3 тысяч рублей по карте в месяц.

Кейс с кредитками выглядит следующим образом. Если есть хороший депозит или процент на остаток по счету, то ежедневные безналичные расходы лучше оплачивать кредиткой с беспроцентным периодом не менее месяца. К тому же на них тоже распространяются баллы лояльности и иногда кешбэк. Процентов за месяц начислено не будет, а долг по кредитке можно спокойно закрыть с помощью той карты, на которой хорошая процентная ставка на остаток. По факту, получается win-win ситуация — клиент и немного заработает с депозита, и улучшит кредитную историю, и повысит лояльность в банках, подытожил он.