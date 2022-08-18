МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В августе доллар традиционно дорожал на фоне выплат дивидендов и повышенного спроса на валюту в период отпусков, но в этом году картина совершенно иная. Американская валюта слабеет в связи со снижением спроса на доллар США из-за санкций Запада против России, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова. Курс рубля падает к доллару и евро на открытии торгов в среду

В результате санкций, напоминает спикер, мы наблюдаем следующие факторы поддержки рубля:

∙ значительное сокращение импорта в Россию, который так и не восстановился,

∙ снижение объемов перемещения трансграничного капитала, связанное также с рисками замораживания валюты на банковских счетах,

∙ сокращение туристического потока на фоне ограничения авиаперевозок и продолжающейся пандемии COVID-19.

"Все эти факторы негативно влияют на доллар США и снижают значимость доллара на валютном рынке", — подчеркнула она.

Также дополнительные риски для доллара США создал прецедент введения незаконных санкций против России, тем самым поставив под угрозу репутацию доллара — его стабильность и надежность. Как следствие, снизилась ценность данной валюты и запустились процессы фрагментации мировых финансовых рынков.

"Заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли, создание собственного аналога системы расчетов (вместо SWIFT) и создание новой международной валюты, основанной на корзины валют всех стран-членов БРИКС ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчётах объёмом в 1/3 мирового валового продукта. Именно такой объём мировой торговли занимают страны БРИКС", — рассуждает Михайлова.

Отметим, что расчеты в национальных валютах в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растут. Всё это делает дедоларизацию и снижение стоимости доллара США в мире нашей новой реальностью, подытожила эксперт.