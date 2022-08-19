МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. После двух недель консолидации, в начале текущей недели основные мировые валюты, а в особенности доллар, попытались перейти к росту, однако ближе к ее окончанию понесли потери относительно рубля. Так, американская валюта не только вышла вниз из коридора 60 — 60,7 рубля, но и обновила августовские минимумы. Данной динамике способствует повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 августа. Также поддержку рублю оказывает резкий переход рынка энергоносителей к восстановлению — к вечеру четверг ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог поднятья выше 96,5 доллара за баррель. Доллар упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа

Эксперт уверен, что в текущих обстоятельствах рост предложения иностранной валюты склоняет чашу весов в пользу сценария снижения доллара на горизонте ближайших сессий. Целью данной динамики могут выступить минимумы второй половины июля, установленные чуть ниже 55 рублей.

"Подтверждением данного сценария выступит закрепление американской валюты ниже 60 рублей, что может дополнительно способствовать усилению продаж — при таком развитии событий инвесторы имеющие длинные позиции в долларе могут начать закрывать их по "стопам" для ограничения возможных убытков", — отметил Зварич.

По мнению эксперта, к ближе к концу следующей недели в основных мировых валютах могут активизироваться покупки.

"Ожидание среднесрочного снижения рубля способствует формированию позиций в иностранных валютах для защиты накоплений от ослабления рубля, а уход американской валюты в район 55 рублей даст возможность для формирования позиций по более привлекательным ценам", — резюмировал Зварич.