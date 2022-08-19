МОСКВА, 19 августа — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа готовится к самой сложной для нее за несколько десятилетий зиме. Уверенно шагавшие по пути создания экологичной энергетики, страны ЕС всерьез обеспокоились вопросом, как будут отапливаться домохозяйства в ближайшие полгода в условиях острой конфронтации с основным поставщиком энергоресурсов — Россией. Промышленность Европы рассыпается, как карточный домик

СЖИГАТЬ ДЕРЕВЬЯ

В декабре 2021 года журнал National Geographic утверждал, что "Европа сжигает спорный с точки зрения "возобновимости" энергоресурс — деревья из США". Издание критиковало европейских лидеров, которые не видели проблемы в том, чтобы получать электричество путем сжигания древесины. Оснований для такой критики у журналистов было более чем достаточно: уверенно шагавшая на протяжении нескольких лет по пути создания "зеленой энергетики" Европа стала подавать сигналы, которые можно было бы трактовать как отказ от прежней "экологичной" линии.

Однако иного выбора у Европы уже не было. Беспрецедентный энергетический кризис в разгар отопительного сезона, спровоцированный сложностями "постковидного" восстановления, резким укреплением спроса на энергоносители в Азии, неспособностью Европы путем открытого давления принудить "Газпром" увеличить поставки природного газа и рядом прочих факторов поставил вопрос об элементарной энергетической безопасности региона в краткосрочной перспективе.

А уже в текущем году, когда в рамках санкционного противостояния с Россией в ЕС были оглашены сроки введения запрета на импорт российского угля, стало окончательно ясно, что теперь обеспечивать свой рынок этим продуктом европейцам предстоит за счет поставок из более отдаленных источников, таких как ЮАР, Индонезия и Австралия. По прогнозам МЭА, спрос на уголь в Европе в 2022 году вырастет на 7%. Его цена в Европе на данный момент превысила 350 долларов за тонну (с поставками из Австралии или Индонезии), чтоhttps://1prime.ru/energy/20220810/837754156.html#mce_temp_url#. Однако, чтобы восполнить образовавшийся пробел в обеспечении необходимыми энергоносителями, этого тоже недостаточно.

Сейчас, на исходе летнего сезона, когда на территории ЕС пылают пожары на площади, сопоставимой, как отметила британская The Guardian, с пятой частью территории Бельгии, а с начала января по середину августа, по подсчетам Системы контроля лесных пожаров в Европе (EFFIS), сгорело уже почти 660 тысяч гектаров леса, регион возвращается к практике массового использования не только угля, но и древесины.

Так, объем потребления древесных паллет в ЕС в 2021 году, по информации Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, вырос до рекордного максимума, 23,1 млн т. А в текущем году спрос на этот продукт, как ожидается, достигнет 24,3 млн тонн.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ЗАСУХА

В свою очередь, рекордная засуха и обмеление рек усугубляют энергетический кризис в Европе, отмечает Bloomberg. Рейн, основная водная артерия Западной Европы, продолжает высыхать, и в результате становятся все более ограниченными поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС.

Ситуация осложняется тем фактом, что страны региона уже пребывают в состоянии острого топливного дефицита из-за сокращения прокачки российского газа по трубопроводу "Северный поток" до 20 процентов общей мощности. Но не только. Эксперт оценил, как летняя засуха в Европе скажется на урожае винограда

Норвегия, второй по значимости для континентальной Европы источник "голубого топлива", в текущем году также оказалась перед лицом сильного энергетического кризиса, связанного, опять же, с природным фактором. Многочисленные реки и водохранилища позволяют стране обеспечивать до 90% собственных потребностей в электроэнергии, но непривычно сухая погода зимой и весной привела к тому, что запасы воды на юге Норвегии оказались на рекордно низком уровне. Власти в Осло уже намерены ограничить экспорт электроэнергии до тех пор, пока не будут заполнены резервуары.

А эта ситуация способна "добить" экономики Германии, Нидерландов и Великобритании, допускает британская Financial Times.

Однако активная антироссийская пропаганда в Европе делает свое дело, и даже в политических кругах ЕС, изначально сравнительно лояльных к Кремлю, делаются критические заявления, результатом которых может стать "добивание" не только североевропейских экономик.

Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер страны Сильвио Берлускони, ответил утвердительно на вопрос, поддерживает ли он призыв других итальянских партий к правительству прекратить поставки газа из России. Хотя и уточнил: "при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок". По его словам, Италии необходимы дополнительные мощности по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.

И это при том, что в стране уже работают три крупных терминала по приему данного продукта общей мощностью свыше 10 млн тонн в год, не считая еще двух небольших предприятий.

К КАМИНУ!

Однако строительство новых терминалов для приема СПГ, будь то Германия, Италия или любая другая страна, остро нуждающаяся в дополнительных поставках газа, потребует не одного месяца, а то и нескольких лет. А снабжать предприятия и домохозяйства нужно уже сейчас. Что уж говорить о странах ЕС, не обладающих выходом к морю, которым не "светит" появление СПГ-терминалов.

Так, в Чехии в 10 раз по сравнению с летом прошлого года укрепился спрос на домашние камины. Производители перегружены заказами, и в некоторых случаях доставку камина приходится ждать по шесть-восемь месяцев. Ажиотаж вызван резким ростом тарифов на электроэнергию и газ, отопление дровами стало гораздо выгоднее, констатировал торговый директор компании Upgates Мартин Пех. Европа не услышала "энергетических бунтарей" и заплатит за это

Электроэнергия в Чехии в июле, по данным Чешского статистического управления, подорожала на треть в сравнении с июлем 2021 года, газ — почти на 60%.

Одновременно и чрезвычайно быстро в стране растет спрос на дрова и, как следствие, цены на них. Во втором квартале 2022 года средняя стоимость кубометра дров, по данным крупнейшей лесозаготовительной компании Lesy České republiky (LČR) "Леса Чехии", увеличилась на 11% относительно апреля — июня прошлого года, превысив 1 тысячу крон (около 41,6 доллара).

Если в сравнительно благополучных странах Европы активно скупают камины, что уж говорить про подавшую заявку на вступление в ЕС Молдову, чей экономический потенциал и возможности в области обеспечения энергоносителями общеизвестны. Спрос на дрова в этой бывшей советской республике, по свидетельству главы управления лесного фонда при правительственном агентстве Moldsilva Юлиана Мамая, превысил имеющиеся в стране запасы. 660 тысяч молдавских семей живут в домах с печным отоплением. Страна уже попросила у "Газпрома" отсрочку по выплате аванса за август и сентябрь, а жители запасаются кизяками и готовятся жечь в печках старую мебель.

"Шутки про отапливание домов кизяком, то есть высушенным и переработанным навозом, для Молдавии и Болгарии перестают быть шутками", — констатировал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков. В том, что предстоящей зимой Европу ждет жестокий энергетический кризис, сомнений не возникает, в том числе, и у ведущих западных экспертов. Остается лишь один вопрос: насколько он будет жестоким.