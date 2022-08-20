МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Последняя полноценная неделя августа станет пиковым временем внутри очередного налогового периода. В срок до 25 августа уплачиваются акцизы и НДС, а также НДПИ. В этом свете понедельник и вторник могут быть волатильными днями в валютной секции из-за повышенного спроса компаний-экспортеров на рубли. На фоне средних объемов ликвидности на валютном рынке подобный точечный интерес способен спровоцировать масштабные колебания курсов, рассказал "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Эксперт рассказал, кто не дает упасть рублю

Эксперт выразил уверенность, что сырьевой фактор не оказывает на рубль особенного влияния.

"Российская нефть Urals продается с дисконтом порядка $20-30 к сорту Brent, и это уже заложено в котировки рубля. Все остальное, что происходит за пределами российской экономики, на рубль практически не воздействует", — отметил он.

Антонов подчеркнул, что ключевой опорой российской валюты сохраняется наличие профицита торгового баланса. Импортеры пока так и не восстановили позиции, тема с параллельным импортом развивается, но не так быстро, как хотелось бы.

"В этом свете спрос на валюту на внутреннем рынке низкий, в то время как предложение этой валюты со стороны компаний-экспортеров достаточно выраженное. Это и обеспечивает рублю абсолютную стабильность", — объяснил эксперт.

По мнению Антонова, некоторое расширение спроса на китайский юань на Московской бирже, в свою очередь, может оказывать локальное влияние на курс рубля.

"Доллар США на новой неделе проторгуется в диапазоне 58-61 рублей, евро — 59-62 рублей. Жаркий по традиции для рубля август проходит вполне успешно, шоков для участников валютного рынка не предвидится", — резюмировал эксперт.