МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Действующий в настоящий момент закон о банкротстве позволяет практически полностью избавиться от долгов, которые умышленно или по неосторожности наделал человек. Сюда входят долги по налогам, кредитам, административным штрафам, микрозаймам, а также перед физическими лицами. Однако есть и такие задолженности, которые не подпадают ни под одно из оснований освобождения и будут подлежать взысканию пожизненно, рассказывает "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Адвокат объяснила, за какие полы могут оштрафовать хозяина квартиры

Речь, по его словам, идет о следующих категориях задолженности: