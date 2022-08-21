Юрист Соловьев: долги по выплате ущерба гражданам, уголовным штрафам и алиментам не простят никому
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Действующий в настоящий момент закон о банкротстве позволяет практически полностью избавиться от долгов, которые умышленно или по неосторожности наделал человек. Сюда входят долги по налогам, кредитам, административным штрафам, микрозаймам, а также перед физическими лицами. Однако есть и такие задолженности, которые не подпадают ни под одно из оснований освобождения и будут подлежать взысканию пожизненно, рассказывает "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Речь, по его словам, идет о следующих категориях задолженности:
- выплатах ущерба, причиненного жизни и здоровью другого человека (в соответствии со ст. 1085 Гражданского кодекса РФ, при причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежат утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья — таким образом сам характер задолженности, а также объект возмещения подразумевают обязательность таких выплат);
- обязательствах перед физическими лицами, если те работали у должника по трудовому договору (в данном случае защищаются права работников, ведь человек, который отработал определенное время у должника и рассчитывал на получение оговоренного в договоре вознаграждения не должен страдать от неразумности или недобросовестности своего работодателя);
- обязательствах по применению последствий недействительных сделок. Если суд признал сделку недействительной, то должник в любом случае должен будет исполнить возникшие в этой связи обязательства (возвратить полученное по такой сделке и т.п.);
- уголовных штрафах (в данном случае штраф — вид уголовного наказания, назначаемый за совершение общественно-опасного противоправного деяния и его списание будет означать, что цели наказания, предусмотренные УК РФ достигнуты не были. Более того, если гражданин долгое время не выплачивает такой штраф, то он может быть заменен на более строгий вид наказания);
- субсидиарной ответственности (например, если из-за непрофессиональных или недальновидных действий должника банкротится юридическое лицо, то на него может перейти все или часть его долгов, но для этого должник должен быть признан контролирующим лицом — как правило, это учредитель, генеральный директор или лицо, ответственное за ведение финансово-хозяйственной деятельности и имевшее полномочия на распоряжение финансами и активами организации);
- возмещении убытков, причиненных юридическому лицу должником, в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего (согласно ст. 53.1 ГК РФ);
- текущие долги (это обязательства, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве, например, долги по ЖКХ);
- задолженность по алиментам. Здесь, по словам юриста, "все понятно и прозрачно" — интересы детей не должны страдать от неразумности или недобросовестности одного из родителей.
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