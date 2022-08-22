МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В современном мире смартфон приравнивается к персональному компьютеру, а в некоторых случаях даже превосходит его, так как аккумулирует в себе все существующие персональные данные пользователя: номера платежных карт, доступ к онлайн-банку, почтовому клиенту и к социальным сетям. В отличие от ПК мобильное устройства можно легко потерять, поэтому так важно заранее обезопасить ваш смартфон, чтобы в случае утери или кражи минимизировать негативные последствия, рассказал агентству "Прайм" директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский. Аналитики предупредили о скором подорожании смартфонов

Зачастую пользователи думают только о рисках, которые несут приложения на смартфоне. При этом забывая о тех, что связаны с оставшейся в нем сим-картой.

"Использование существующего номера на сим-карте дает возможность злоумышленникам восстановить на новом устройстве пароли ко многим мобильным приложениям, в том числе банковским. Поэтому так важно в случае утери или кражи смартфона незамедлительно блокировать номер у своего оператора", — отмечает эксперт.

Однако для пользователей риск существенно возрастает, если помимо сим-карты злоумышленники получают доступ к контенту, находящемуся смартфоне, предупреждает он.

В этом случае мошенникам может быть доступна полная история браузера, включая геолокацию, доступ к социальным сетям, онлайн-магазинам и другим аккаунтам.

"Во-первых, это может грозить пользователю потерей денежных средств, так как во многих интернет-магазинах и маркетплейсах номер платежной карты уже привязан к учетным данным, а подтверждение операции от банка придёт на этот же номер, доступ к которому есть у мошенников. Во-вторых, пользователь может лишиться доступа к своим соцсетям, фотогалерее, заметкам, почтовым клиентам и другим мобильным приложениям. В дальнейшем это может быть применено злоумышленниками для шантажа или использования онлайн-ресурсов жертвы для распространения ложной информации», — указывает специалист.

Впрочем, с восстановлением симки придется помучиться, если вы сменили сотового оператора, но оставили прежний номер в рамках отмены мобильного рабства.

По словам Дворянского, существует много инструментов для взлома мобильных устройств, но "практика показывает, что подавляющее большинство утечек информации с мобильных устройств происходит по вине самих пользователей".

Эксперт напоминает базовые требования, соблюдение которых позволит минимизировать риски, связанные с потерей или кражей телефона.

Помимо сложного пароля и использования Face ID, для защиты своего смартфона пользователям необходимо включить и настроить функцию поиска и удаленного отключения телефона — во всех современных смартфонах это функция существует. Во многих устройствах также есть функция удаленного обнуления всего контента на мобильном устройстве.