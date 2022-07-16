МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Бесплатные SIM-карты могут создать немало проблем своим владельцам. Особенно это касается карт, полученных в "серых" салонах связи или с рук. Чаще всего они не регистрируются на реального абонента, хотя по закону это необходимо делать, а оформляются на неких индивидуальных предпринимателей или неизвестных частных лиц, рассказывает агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Не наследи: какие документы и чеки нельзя бросать где попало

Количество таких карт в обороте уменьшается, но не слишком быстро, так как любая реализованная карта увеличивает абонентскую базу и, как следствие, значимость оператора в глазах акционеров и клиентов, добавляет он.

"В идеальной картине мира бесплатные SIM-карты должны сразу оформляться на новых владельцев, но на практике они гуляют из рук в руки годами, а иногда и вовсе никогда не меняют собственника на действительного", — отмечает эксперт.

"Номер может регистрироваться на множестве сайтов и использоваться для самых разных целей. Пользуясь такой картой, вы рискуете стать не только объектом большого количества спам-звонков, но и вовсе оказаться соучастником того или иного мошенничества", — предупреждает Мясоедов. Назван средний срок службы sim-карты

При использовании такого номера для регистрации в разных приложениях существует вероятность потери доступа к личным кабинетам. По словам эксперта, если что-то произойдёт с SIM-картой, её нельзя будет обменять на новую. В случае закрытия компании или ИП, на которое она могла быть оформлена ранее, автоматически приостанавливается действующий контракт, а вместе с ним отключается и связь.

Более того, как указывает специалист, реальный собственник этого электронного изделия имеет все юридические основания забрать свой номер в любой момент времени. Технически это осуществляется крайне просто. Ваша новая "условно бесплатная" SIM-карта блокируется и перевыпускается, но вы к ней уже не имеете никакого отношения.

"Вместе с этим старый новый владелец начинает получать все ваши SMS, в том числе коды доступа к банк-клиентам и другим финансовыми приложениям, что несёт за собой уже куда более серьёзные риски", — говорит эксперт.

Есть и менее серьезные, но тоже неприятные последствия владения бесплатными "симками". "Поэтому надо помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Для безопасности и спокойствия необходимо приобретать и оформлять SIM-карты надлежащим образом только в специализированных салонах связи или официальных магазинах", — заключил Мясоедов.