МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В оставшиеся месяцы года жильцов многоквартирных домов в России ждет ряд нововведений и изменений, которые могут в некоторых ситуациях повлиять на их жизнь. О том на что стоит обратить внимание, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев. Ответственность за тишину в домах предложили возложить на УК

В России планируется ввести полный реестр льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг — тех, кто имеет право на какие-то субсидии. Роструд уже разработал соответствующий приказ.

"Раньше субсидии тоже были, однако реестра не было. Все зависело от справок и документов, которые надо было предоставлять или в управляющую компанию, или в МФЦ. Теперь все имеющие право на льготы будут автоматически попадать в соответствующий реестр и за справками бегать, скорее всего, больше не придется", — полагает специалист.Лен

Еще одно важное изменение — поправки к регламенту о вводе лифтов в эксплуатацию. Теперь пользоваться ими до того, как они официально введены в эксплуатацию, нельзя. Сделать это может только Ростехнадзор. По мнению Ковалева, данные поправки носят, скорее, чисто технический характер, но "систематизация в столь важной сфере действительно была нужна".

По словам эксперта, Минстрой до конца года может принять постановление о новых правилах начисления оплаты за отопление в МКД, согласно которому плата не будет начисляться за отопление в месяцы, когда отопления фактически нет, то есть в теплое время года. "Это правило коснется всех регионов, кроме Москвы. Важно, что данные поправки исключат ситуации, когда теплоснабжающие компании будут включать отопление в теплое время года (или не долгое время не выключать) и взимать за него плату. Стоит признать, что такие ситуации действительно встречаются и поправка важная, — отмечает Ковалев.