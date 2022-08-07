МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Отзыв работника из отпуска допускается в случае возникновения производственной необходимости и только с его согласия. При соблюдении последнего условия сотруднику должны возместить недогулянные отпускные дни, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе Роструда. Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отпуск внутри страны

"Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год", — пояснили в службе.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда.

При этом законодательство запрещает не предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд. Кроме того, запрещено непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда, заключили в ведомстве.