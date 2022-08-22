МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Первое сентября в настоящее время не является выходным или праздничным днем, поэтому есть всего несколько вариантов чтобы в этот день не работать на законных основаниях, рассказывает агентству "Прайм" руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская. Россиянам рассказали, как сохранить отпуск в случае болезни

Самый простой — оформить ежегодный отпуск, который "захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счет".

Как отмечает юрист, можно рассмотреть альтернативные варианты законного получения выходного дня в День знаний. Так, вы вправе рассчитывать на выходной, если вам по определенным обстоятельствам положен дополнительный отпуск, например, за особые условия труда. Также, если вы являетесь донором, то по закону вам положен дополнительный оплачиваемый выходной день, которым можно воспользоваться в том числе и 1 сентября.

Кроме того, если у вас ненормированный рабочий день или вы работали сверхурочно, то вы имеете право взять выходной день. Но уведомить об этом работодателя лучше заранее.