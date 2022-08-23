МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В последней декаде августа рубль может продолжить укрепление, однако уже с началом осени тенденция к его ослаблению рубля может усилиться, предупредил в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Эксперт объяснил, кто поставит подножку рублю

Он напомнил, что на прошедшей неделе рубль обновил августовские максимумы по отношению к основным мировым валютам. И тенденция к его укреплению в ближайшее время может быть продолжена.

Зварич рассказал, что поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 августа, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. "В результате это может привести к отступлению пары доллар/рубль в район 55-57 рублей", — добавил он.

Однако после прохождения августовского пика налоговых выплат и в принципе в рамках осени рубль может перейти к ослаблению, считает Зварич. Он пояснил, что данная тенденция получила свое начало уже в прошлом месяце. До июля несколько месяцев подряд пара доллар/рубль при приближении пика налоговых выплат устанавливала новые многомесячные минимумы. Однако во второй половине июля остановилась в районе 55 рублей, не дотянув 10% до минимумов июня. Зварич считает, что в августе ситуация повторяется — маловероятно, что до прохождения пика налоговых выплат паре доллар/удастся уйти ниже минимумов июня. Это говорит в пользу появления некоего ценового равновесия, способствовавшего выравниванию баланса спроса и предложения.

При этом в рамках осени данный баланс может сместиться в сторону спроса, предупреждает эксперт.

По мнению Зварича, этому будет способствовать сразу несколько факторов. "Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны", — отметил эксперт. Также, продолжил он, будет снижаться предложение — проблемы в мировой экономике окажут негативное влияние на ценовую конъюнктуру товарных рынков, что приведет к снижению цен в основных товарных группах. Это скажется на выручке экспортеров и, соответственно, приведет к снижению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

Кроме того, спрос на иностранную валюту, в основном валюты дружественных стран, могут предъявить инвесторы, которые в преддверии возобновления бюджетного правила и покупок валюты в его рамках будут диверсифицировать свои вложения по валютам, таким образом защищая их от возможного ослабления рубля.

Все это, по мнению Зварича, будет способствовать постепенному ослаблению национальной валюты, в результате которого пара доллар/рубль к концу осени может закрепиться выше 70 рублей.