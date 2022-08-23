МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В последней декаде августа рубль может продолжить укрепление, однако уже с началом осени тенденция к его ослаблению рубля может усилиться, предупредил в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Монеты номиналом один рубль.

Эксперт объяснил, кто поставит подножку рублю

Он напомнил, что на прошедшей неделе рубль обновил августовские максимумы по отношению к основным мировым валютам. И тенденция к его укреплению в ближайшее время может быть продолжена.

Зварич рассказал, что поддержку национальной валюте окажет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 августа, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. "В результате это может привести к отступлению пары доллар/рубль в район 55-57 рублей", — добавил он.

Однако после прохождения августовского пика налоговых выплат и в принципе в рамках осени рубль может перейти к ослаблению, считает Зварич. Он пояснил, что данная тенденция получила свое начало уже в прошлом месяце. До июля несколько месяцев подряд пара доллар/рубль при приближении пика налоговых выплат устанавливала новые многомесячные минимумы. Однако во второй половине июля остановилась в районе 55 рублей, не дотянув 10% до минимумов июня. Зварич считает, что в августе ситуация повторяется — маловероятно, что до прохождения пика налоговых выплат паре доллар/удастся уйти ниже минимумов июня. Это говорит в пользу появления некоего ценового равновесия, способствовавшего выравниванию баланса спроса и предложения.

При этом в рамках осени данный баланс может сместиться в сторону спроса, предупреждает эксперт.

По мнению Зварича, этому будет способствовать сразу несколько факторов. "Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны", — отметил эксперт. Также, продолжил он, будет снижаться предложение — проблемы в мировой экономике окажут негативное влияние на ценовую конъюнктуру товарных рынков, что приведет к снижению цен в основных товарных группах. Это скажется на выручке экспортеров и, соответственно, приведет к снижению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

Кроме того, спрос на иностранную валюту, в основном валюты дружественных стран, могут предъявить инвесторы, которые в преддверии возобновления бюджетного правила и покупок валюты в его рамках будут диверсифицировать свои вложения по валютам, таким образом защищая их от возможного ослабления рубля.

Все это, по мнению Зварича, будет способствовать постепенному ослаблению национальной валюты, в результате которого пара доллар/рубль к концу осени может закрепиться выше 70 рублей.