МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Большинство россиян пользуются водопроводной водой, которая проходит через очистные сооружения. В беседе с агентством "Прайм" эксперт-биохимик "БВТ Барьер" Мария Кулешова перечислила случаи, когда воду из-под крана пить нельзя и как это выяснить самостоятельно. Врач объяснила, зачем нужно пить соленую воду

"Во многих регионах нашей страны вода жесткая, то есть содержит избыток прежде всего солей кальция и магния, как например в Ростовской области и Краснодарском крае. Употребление такой воды без дополнительной очистки может привести к образованию камней в почках и мочевом пузыре. В других регионах, например, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, вода, напротив, очень мягкая. Употребление такой воды без дополнительной минерализации приводит к истончению костной ткани и ухудшению состояния зубов", — пояснила эксперт.

В некоторых регионах в водоносных слоях специалисты фиксируют избыток мышьяка и меди. "Чаще всего такая вода встречается в небольших населенных пунктах или дачных поселках, где вода поступает из скважины или колодца напрямую к потребителю. В этом случае существует высокая вероятность накопления вредных веществ в организме человека и нанесение серьезного вреда здоровью", — добавила Кулешова.

В крупных городах вода перед попаданием к потребителю проходит высокоэффективные станции очистки. Однако из-за возможного износа системы водопровода в воду могут попасть тяжелые металлы, оксид железа и прочие загрязнители. Пить ее прямиком из трубы не только невкусно, но и опасно. К тому же, во избежание бактериального заражения, такая вода хлорируется. Хлор, соединяясь с органическими соединениями в трубах, образует канцерогенные вещества, которые способны вызывать поражения внутренних органов, отметила специалист.

Если вода на вид прозрачная, не имеет запаха и неприятного привкуса, определить наличие в ней некоторых веществ самостоятельно все-таки можно. Эксперт-биохимик советует обратить внимание на чайник, в котором вы кипятите воду. "Если в нем быстро образуется накипь, то вода содержит избыток кальциевых и магниевых солей. Налет рыжего оттенка — избыток оксида железа. Практически полное отсутствие налета в чайнике, используемом годами, может свидетельствовать о низком содержании минералов в воде", — поделилась специалист.