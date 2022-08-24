МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Несмотря на достаточно прочное положение американской валюты как самого стабильного платежного средства в мире, в воздухе уже витает "эффект домино", при котором она может обвалиться, предупредил старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов в беседе с агентством "Прайм". Паритет доллара и евро продлится еще несколько месяцев

"Для этого необходимо, чтобы практически все страны формата G-20 или как минимум большинство стран этого формата стали массово и безоговорочно отказываться от использования американского доллара как платёжного средства при внешнеторговой деятельности и отказались от доллара как от средства инвестиций и сбережения своих национальных резервов", — отметил аналитик и добавил, что этот процесс крайне долгий.

Пока можно говорить о том, что под сомнение поставлен вопрос сохранности государственных международных резервов тех стран, которые выбрали для себя Америку как "тихую гавань" и место для глобальных инвестиций, подчеркнул он.

"Сам по себе "эффект домино" уже витает в воздухе, особенно после тайваньского турне Нэнси Пелоси. Это неудивительно, ведь Китайская Народная Республика является одним из пяти самых крупных держателей американского государственного долга. Инвестиции азиатского гиганта в американские долговые обязательства явно стали меньше после развязывания предыдущим президентом США Дональдом Трампом внешнеторговой войны, но этот процесс явно поутих в период глобальной пандемии коронавируса COVID-19. Будет ли текущее обострение геополитической обстановки вокруг Тайваня спусковым крючком для американского доллара — пока не ясно. Как минимум до окончания XX Съезда Коммунистической Партии Китая, скорее всего, нет", — рассуждает собеседник агентства.

Но если КНР примет принципиальное решение о такой мере, то участь американской экономики будет под очень большим вопросом, отметил Блинов и добавил, что пока обольщаться по этому поводу рано. "Китай крайне взвешенно смотрит на все вызовы и крайне прагматичен в своих решениях, тем более в политической и экономической плоскостях", — добавил специалист.

Теоретически процесс ослабления доллара на мировой арене может способствовать и укреплению курса российской национальной валюты, считает представитель РУСС-Инвест. Но пока на курс российского рубля в первую очередь влияет такой фактор как внешнеторговый баланс и общее состояние российской экономики.