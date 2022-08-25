МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Традиционно осень считается для рубля не самым благоприятным периодом времени, но в текущем году может произойти исключение. Дело в том, что раньше на осенний период приходились выплаты по внешним долгам государства и корпораций, а также усиливался спрос на импорт накануне нового года. Все это ослабляло рубль, но теперь может быть иначе, рассказывает агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов. Рубль перешел к слабому росту против доллара, евро и юаня на торгах среды

Выплаты по внешним долгам из-за санкций, по сути, переведены в рублевые платежи, а импорт существенно сократился из-за логистических трудностей. Тот импорт, который все еще сохраняется, почти полностью оплачивается в рублях или валютах дружественных стран.

"Еще один традиционный фактор давления на курс рубля — это спрос со стороны населения. Но сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот, — поясняет эксперт. Курс рубля сохраняет стабильность в такой ситуации, интервенций на ослабление рубля со стороны Банка России тоже не стоит ожидать опять же из-за санкций".

Получается так, что санкции, которые должны были обвалить курс рубля, повлияли на него совершенно иным образом, констатирует Бадалов.

По его мнению, повлиять на снижение курса рубля осенью может только возросший спрос на валюту, но пока нет причин для его возникновения.