МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Реформирование системы обращения с отходами в РФ вышло на новый этап. В рамках "мусорной реформы" государство уже урегулировало отношения с региональными операторами, теперь дело за гражданами, которых важно приучить правильно выбрасывать мусор — пусть даже путем штрафов, пояснила агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, начинается регулирование с налаживания раздельного сбора мусора. В середине июля был принят Федеральный закон N 268, который вносит изменения в действующее законодательство в части уточнения предметов, подлежащих вторичной переработке. Это древесина, картон, пластик. Уточняются вещи, которые могут быть использованы вторично без переработки (стеклянная тара). Все, что определено в эти две категории запрещено смешивать с обычным домашним мусором.

Ранее на свалки уже запретили вывозить потенциально опасные предметы, например, телефоны, ртутные лампы, термометры и т.п. А с марта этого года действуют особые правила при утилизации автомобильных шин, строительных отходов, бытовой техники, компьютеров, листьев, травы и спилов деревьев, отходов химии и медицины, лампочек и аккумуляторов. Все это следует сдавать в пункты сбора или в магазины, если там могут организовать прием переработанных товаров.

Для тех, кто пренебрегает требованиями законодательства, предусмотрена статья 6.35 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), согласно которой нарушителям грозит штраф. В частности, за нарушение санэпидемнорм при сборе или накоплении отходов налагается штраф на сумму от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, юрлиц — от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. За повторное в течение года совершение правонарушения штраф для граждан составит от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, для юрлиц — 400-550 тысяч рублей.

Если в мусор, к примеру, попадают аккумуляторные батареи, которые потенциально могут причинить вред окружающей среде, то штраф увеличится вдвое — до 8 тысяч рублей для граждан, для юридических лиц — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

"Для вторсырья и вторичных ресурсов будут устанавливаться специальные маркированные баки и автоматы по приему, однако в первое время они будут не в каждом доме, а на площадках, в шаговой доступности", — подчеркнула Кудерко.

При этом адвокат признала, что взыскать данные штрафы с граждан будет проблематично — никто не будет заглядывать в каждый пакет, проверяя содержимое. Поэтому акцент в деле раздельного сбора мусора следует сделать на повышении сознательности и информировании населения, а также улучшения доступности пунктов по приему вторсырья.