МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Скорее всего, курс рубля продолжит определяться двумя ключевыми факторами: динамикой платежного баланса России, а также запуском модифицированного бюджетного правила (или отсутствием такового), рассказал "Прайму" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Рубль укрепляется на дорожающей нефти

Что касается первого фактора, то здесь мы видим перспективы постепенного сокращения поступлений валютной выручки в Россию на фоне снижения физических объемов экспорта и/или цен его реализации, отметил эксперт.

На текущей неделе на ремонтные работы встает "Северный поток", и некоторые эксперты полагают, что в целом это может ослабить позиции нацвалюты. "В этом смысле ремонтные работы на газопроводе "Северный поток" хорошо укладываются в подобные ожидания", — полагает Сыроваткин.

Кроме того, он напомнил, что Банк России постепенно смягчает ограничения на движение капитала, хотя этот фактор пока является для рубля второстепенным. Тем не менее, в этом месяце регулятор сообщил, что при дальнейшем снижении рисков для финансовой стабильности он не видит весомых причин для сохранения масштабных ограничений на движение капитала ("Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов"). Более решительные действия Банка России в этом направлении могут оказать заметное давление на курс рубля в будущем, уверен эксперт.

Неизбежным выглядит и постепенное восстановление импорта, которое должно повысить спрос на валюту, отметил аналитик. Что касается запуска модифицированного бюджетного правила, то, по мнению Сыроваткина, это может произойти до конца текущего года.

"Его объем, по нашим грубым прикидкам, может быть эквивалентен трем миллиардам в месяц, то есть примерно 8,5 миллиардов рублей в день при текущем курсе доллара к рублю на уровне 60. Однако многое, конечно, будет зависеть от динамики нефтегазовых доходов", — резюмировал аналитик.