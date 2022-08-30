МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. От глобального энергетического кризиса, который обусловлен рекордно высокими ценами на энергоносители и дефицитом сырья, пострадают совсем не те страны, к кому больше всего приковано внимание общественности. Пока страны Европы запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, без поставок сырья остаются бедные страны, у которых нет денег платить по фантастическим расценкам перегретого рынка и кого откровенно "кидают" деловые партнеры, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Производство СПГ в США растет вслед за мировыми ценами на газ

"На мировом рынке сейчас нет новых источников природного газа или СПГ. Европейцы и так скупают возможный максимум: СПГ-терминалы работают на максимуме мощностей, поставки из России ограничены по объективным причинам. Новые заводы по производству сжиженного природного газа появятся не раньше, чем в 2025-2030 годах, в основном в США и Катаре. Американцы обещают, что с ноября запустят пострадавший техасский завод Freeport LNG на 80% от максимальной мощности. Но опять-таки, этот завод вернется к режиму работы на начало года, это не новые объемы сырья на рынке", — пояснил Юшков.

Он добавил, что канадцы не являются значимым экспортером СПГ, поэтому когда власти Германии едут договариваться от поставках сжиженного природного газа с Канадой, это выглядит странно. У ФРГ на сегодняшний день нет ни одного работающего СПГ-терминала, а Канада не обладает таким объемом СПГ, чтобы поставлять его на экспорт.

"Полностью отказаться от российского газа Европа может только в случае, если у нее будет как-то радикально падать объем потребления газа. Вот тогда да, и то, наверное, не в отопительный сезон. Если спрос умирает — то ты сможешь отказаться от российского газа за счет деиндустриализации", — добавил собеседник.

Что касается азиатских потребителей, то они достаточно долгое время вели себя скромно в плане импорта газа, особенно Китай, промышленность которого из-за коронавируса вставала, из-за чего объем потребления энергии упали. Большую часть этого года в конкуренции за СПГ они не участвовали. "Потом, когда потребление энергоресурсов после локдауна начало расти, Пекин начал наращивать покупку угля и собственную добычу этого ископаемого. Поэтому они не так сильно конкурируют за газ — потому что перешли на уголь. Они не стали биться за СПГ в том числе из-за того, что он сейчас очень дорогой", — добавил представитель ФНЭБ.

Индия пыталась конкурировать на рынке СПГ, но ее откровенно бросили, отметил эксперт и привел в пример ситуацию, когда Германия национализировала компанию "Газпром Германия", дочерняя структура которой должны была по контрактам поставлять в Индию газ. Немецкие партнеры предпочли выплатить Индии неустойку за непоставку сырья, понимая, что смогут больше заработать на европейских рынках.

"Китай, Индия, Япония и Южная Корея- крупнейшие потребители в Азии СПГ — пытаются нарастить запасы, поэтому цены в регионе тоже растут, но пока остаются ниже европейских", — добавил специалист.

Из-за этого страдают бедные страны, которые или не могут купить — у них просто денег нет покупать по новым ценам. Либо их — как Пакистан или Индию — откровенно "кидают", перенаправляя уже забронированное контрактами сырье на маржинальный европейский рынок. И вот им взять газ будет попросту неоткуда, подытожил Юшков.