МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В ЕС собирают чрезвычайное совещание для координации действий, направленных на сдерживание роста цен на энергоносители. После сокращения поставок российского газа Uniper — крупнейшая энергетическая компания Германии — оказалась на грани банкротства. В Берлине опасаются, что банкротство Uniper вызовет эффект домино. СМИ: энергетический кризис ударит по британцам сильнее, чем в 2008 году

МЕНЬШЕ ГАЗА, ВЫШЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

"Газпром" полностью прекратит поставки по " Северному потоку" на три дня с 1 августа для проведения плановых ремонтных работ. На Западе опасаются, что ремонтные работы могут затянутся на неопределенный срок, и европейские страны не получат газ в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона.

"Северный поток" мощностью 55 млрд куб. м/г (свыше 150 млн куб. м/сут.) является основным газопроводом, по которому "Газпром" осуществляет поставки в Европу. Сейчас из-за технических проблем поставки снизились до 30-33 млн куб. м/сут. — 20% от установленной мощности газопровода. В Брюсселе утверждают, что сокращение поставок российского газа — это наказание за поддержку Украины, против которой российские вооруженные силы проводят операцию по денацификации.

В понедельник в Германии — ведущей экономике ЕС — впервые в истории цена на фьючерсные контракты на поставку электроэнергии в 2023 году превысили 1000 евро/МВт-час. Цены на электричество растут из-за ожидаемого дальнейшего роста цена на газ и другие альтернативные виды топлива, прежде всего, на уголь после начала отопительного сезона.

Петр Фиала, премьер-министр Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, призывает провести чрезвычайное совещание министров энергетики европейских стран. Проведение совещания необходимо для координации действий, направленных на сдерживание роста цен на энергоносители.

"До заседания Энергетического совета ЕС мы хотим найти способ оказания помощи людям и бизнесу, который мы можем согласовать с европейскими лидерами", — заявил Фиала. Чрезвычайное совещание намечено на 9 сентября.

На прошлой неделе чешское правительство заявило о намерении создать в рамках ЕС механизм ограничения цен на энергоносители. Такой механизм предложил создать ушедший в отставку итальянский премьер-министр Марио Драги.

ПРИЗРАК LEHMAN BROTHERS БРОДИТ ПО ГЕРМАНИИ

Среди европейских стран больше всего от поставок российского газа зависят Германия и Италия. Обе страны ускоренными темпами накапливают запасы топлива до наступления зимы, когда спрос на энергоносители достигает пиковых значений. Между двух веселых труб: кто управляет ценами на газ

Министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник сообщил, что подземные хранилища страны заполнены более чем 80%. Германский министр ожидает, что большие запасы позволят сдержать рост цен после начала отопительного сезона.

"В результате, рынки успокоятся и цены пойдут вниз", — с уверенность сказал Хаберк.

Более того, германский министр в очередной раз заявил, что Германия не допустит эффекта домино подобно тому, который произошел после банкротства компании Lehman Brothers.

"Я обещаю от имени германского правительства, что мы в любом случае обеспечим платежеспособность всех энергетических компаний, и у нас не будет эффекта Lehman Brothers на рынке", — сказал Харбек. В заявлении министра содержится намек на банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers в США, после которого начался глобальный финансовый кризис 2008 года.

Этот банк входил в так называемую "Большую пятерку" — группу крупнейших американских инвестиционных банков. Помимо Lehman Brothers в "Большую пятерку" входили Bear Stearns, Godman Sacks, Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Кризис 2008 года пережили только три банка: Lehman Brothers разорился, Bear Stearns был куплен банком JP Morgan Chase по смехотворной цене $236 млн. Заплаченная за Bear Stearns сумма в пятнадцать раз меньше, чем капитализация этого банка накануне кризиса.

Только вмешательство ФРС США и предоставлением инвестиционным банкам финансовой помощи, размер которой не известен до сих пор, предотвратило банкротство всей "Большой пятерки".

БОЯЗНЬ ЭФФЕКТА ДОМИНО

Коалиционное правительство Германии, где ключевые посты министра экономики и министра иностранных дел занимают представители "зеленых", проводит антироссийскую политику, направленную на сворачивание сотрудничества в энергетической области.

По указке из Вашингтона "зеленые" Германии открыто выступали против строительства газопровода "Северный поток — 2". "Газпром" самостоятельно сумел завершить строительство, несмотря на санкции США и противодействие "зеленых", но сертификация "Северного потока — 2" была приостановлена. После начала операции по денацификации Украины Берлин заявил о закрытии проекта.

Германские компании Uniper и Wintershall были партнерами "Газпрома" в проекте "Северный поток — 2" и принимали участие в финансировании строительства газопровода. После закрытия проекта потери каждой компании составили около 950 млн евро.

Uniper является ведущей энергетической компанией Германии и крупнейшим покупателем российского газа. Сокращение поставок по "Северному потоку" поставило Uniper на грань банкротства. 8 июля компания была вынуждена обратиться к правительству Германии за финансовой помощью.

В первом полугодии 2022 года убыток Uniper превысил 12 млрд евро — самые большие финансовые потери за всю историю германской компании. Лишившись дешевого российского газа, Uniper вынуждена покупать запредельно дорогой газ на спотовом рынке, чтобы выполнить свои обязательства перед своими клиентами.

Финская компания Fortum — основной акционер Uniper — в экстренном режиме провел переговоры с правительством Германии. проведения переговоров сообщил о предоставлении Uniper "всеобъемлющего пакета мер для стабилизации финансового состояния".

Правительство Германии согласилось приобрести 30% акций Uniper и предоставить ей дополнительный капитал в размере до 7,7 млрд евро в случае необходимости, а банк KfW расширил кредитную линию для компании с 2 млрд до 9 млрд евро. "Упираются руками и ногами". За что Польша ополчилась на евро

Банкротство Uniper может оставить местные коммунальные службы и многие промышленные предприятия без газа, электроэнергии и тепла предстоящей зимой. Более того, в Берлине опасаются, что банкротство вызовет эффект домино — разорение других компаний, которые получали газ и электроэнергию от Uniper.

Однако выделенных средств недостаточно. На прошлой неделе Агентство Reuters сообщало, что KfW готова предоставить Uniper кредит в размере $15 млрд, значительно больше, чем предусмотрено "всеобъемлющем пакетом".

Германия может преодолеть проблемы в области энергетики, если проведет сертификацию и запустит в эксплуатацию "Северный поток — 2". Однако это будет означать банкротство проамериканской политики нынешних властей Германии, которые боятся не угодить Белому дому.