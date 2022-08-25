МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Выручка от экспорта российских энергоносителей в ЕС значительно выросла, несмотря на санкции против Москвы. При этом газа не хватает — его нехватку отчасти компенсирует дорогой американский СПГ. Европейские лидеры призывают к "стратегическому терпению", но аналитики признают, что впереди у европейцев пять-десять трудных зим. Америка напустила хищника на российский газ для Германии

ПРОФИЦИТ ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ

После шести месяцев, прошедших со дня начала специальной операции по денацификации Украины, европейские эксперты оценили ситуацию на энергетическом рынке Европы. Согласно их оценкам, выручка Москвы от экспорта энергоносителей в страны ЕС за шесть месяцев, которые прошли после начала специальной операции, на 89% превысили выручку за весь прошлый год. При этом физический объем поставок с 24 февраля по 24 августа сократился на 15% в годовом выражении.

Сейчас европейские коммунальные предприятия тратят в месяц 13,92 млн евро на закупку российских энергоносителей всех видов: угля, нефти и газа. Годом ранее, когда на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса спрос на энергоносители значительно вырос, затраты коммунальных предприятий составляли в среднем 7,33 млн евро в месяц.

Расчеты основываются на сравнении данных Eurostat — статистической службы ЕС — в период с марта по июнь 2022 года и того же периода годом ранее.

Данные Eurostat практически совпадают с оценкой Хельсинкского центра по исследованию энергетики и чистоты воздуха, согласно которой после 24 февраля страны ЕС платили Москве ежемесячно 14,1 млн евро за поставки угля, нефти и газа.

По оценке Хельсинкского центра, совокупные затраты коммунальных предприятий на российские энергоносители за шесть месяцев, прошедших после начала специальной операции, достигли 85 млрд евро по сравнению с 102 млрд евро, заплаченными за весь 2021 года.

Европейские расчеты подтверждает Центральный банк РФ, который сообщил, что с января по июль этого года профицит платежного баланса России вырос более, чем в три раза в годовом выражении — до $166 млрд. Трехкратный рост произошел в условиях санкций, которые стали причиной сокращения объемов экспорта российских энергоносителей в ЕС.

ШОЛЬЦ: МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ

С целью сокращения зависимости от России в энергетической сфере 27 стран ЕС приняли решение сократить потребление природного газа на 15% предстоящей зимой и накопить как можно больше запасов топлива до начала отопительного сезона. Сейчас европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены почти на 78%.

Кроме того, страны ЕС стремятся заместить российский трубопроводный газ поставками СПГ из США, а также других стран — Катара, Египта, Израиля.

В первой половине этого года поставки американского СПГ в ЕС резко выросли, достигнув 57 млрд куб. м (после регазификации). За весь 2021 год объем поставок составил 34 млрд куб. м.

Однако СПГ значительно дороже, чем трубопроводный газ. Более того, европейцам приходится платить за американский СПГ долларами США, а расчеты за российский газ осуществлялись преимущественно в евро — в валюте, которую эмитирует Европейский ЦБ. На фоне проблем европейской экономики евро по отношению к доллару США обвалился. В апреле в среднем евро стоил $1,59, а в августе — $0,99. "Айн, цвай". Немцы ухватились за последний шанс не замерзнуть зимой

Старший аналитик европейской исследовательской компании Bruegel Георг Захманн полагает, что ЕС "сможет пережить предстоящую зиму даже в случае полного прекращения поставок из России, но из-за цен на газ последствия роста будут драматическими".

В ЕС признают, что американский СПГ значительно дороже российского газа, но политические соображения берут вверх над экономической целесообразностью.

"Нам это будет дорого стоить, но мы за ценой не постоим", — сказал канцлер Германии Олаф Шольц. Он надеется, что в конце 2022 года в Германии начнут работу плавучие терминалы для приема СПГ, что поможет сократить зависимость от поставок российского газа.

По данным Gas Infrastructure Europe, Бельгия, Хорватия, Испания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша также планируют построить или расширить имеющиеся терминалы для приема СПГ.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ТЕРПЕНИЕН И ПЯТЬ-ДЕСЯТЬ ТРУДНЫХ ЗИМ

ЕС уже ввела против Москвы множество санкций, но они не возымели эффекта — не нанесли существенный урон российской экономике. В ЕК — исполнительном органе ЕС, который возглавляет Урсула фон дер Ляйен — уверены, что в будущем эффект будет достигнут, если вводить новые санкции и, таким образом, увеличивать экономическое и политическое давление на Россию.

С ней согласен Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, который написал в своем блоге: "Нам необходимо иметь стратегическое терпение".

В этом месяце вступил в силу запрет на поставки в ЕС угля из России. До конца этого года ЕС намерен полностью оказаться от импорта российской нефти, а в начале следующего — от нефтепродуктов.

Санкции ЕС не распространяются российский газ, поскольку зависимость от поставок из России этого вида топлива очень велика. Однако Брюссель стремится сократить зависимость насколько это возможно. В конце июня импорт российского газа в Европу сократился на 30% относительно среднего показателя за период с 2016 по 2021 год, сообщил Совместный центр по расследованиям при ЕК. Если эти данные верны, то в настоящее время на Россию приходится всего 20% от общего объема потребления газа в ЕС. В начале 2022 года этот показатель составлял 40%.

"Европейские санкции на российский газ не распространяются. Это Россия ввела против нас санкции", — заявил Захманн после сокращения прокачки по "Северному потоку" до 30-33 млн куб. м/сут. — 20% установленной мощности этого газопровода.

В Брюсселе и других европейских столицах признают, что санкции, введенные против России после начала специальной операции на Украине, дорого обходятся странам ЕС, за исключением Венгрии, которая значительно увеличила закупки российского газа благодаря конструктивным отношениям между Будапештом и Москвой.

Многие промышленные предприятия в ведущих странах ЕС — в Германии в первую очередь — уже вынуждены сокращать или останавливать производство в связи с резким подорожанием электроэнергии, газа и других энергоносителей. Однако самый большой ущерб будет нанесен коммунальному хозяйству ЕС, а значит пострадают широкие слои населения, полают в Брюсселе.

"Следующие пять-десять зим будут очень тяжелыми", — предвидит премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.