МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российские граждане могут отложить оформление пенсии на срок от года до десяти лет, впоследствии выплата будет назначена в повышенном размере. О том, насколько выгоднее выходить на пенсию позже и какие надбавки к ежемесячным выплатам будут за большой страховой стаж, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

В 2022 году в России на пенсию выходят мужчины старше 61,5 года и женщины старше 56,5 года. Россиянам рассказали, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию

Собеседница агентства перечислила три составляющих, от которых зависит размер пенсии: стаж, пенсионные коэффициенты и размер отчислений работодателя. "Чем больше отчисления работодателя от официальной зарплаты, тем выше будет пенсия", — отметила экономист.

Если отложить оформление пенсии и продолжить работать, стаж и количество пенсионных коэффициентов будет расти.

"Минимальный срок, на который можно отложить выход на пенсию, — 12 месяцев со дня возникновения права. За этот период поправочный коэффициент составит 1.056 для фиксированной выплаты и 1,07 для страховой выплаты", — отметила эксперт.

Если обратиться за пенсией через, например, пять лет, то коэффициенты будут равны: 1,36 для фиксированной выплаты и 1,45 — для страховой. "Максимальный срок, на который можно отодвинуть оформление пенсии — 10 лет. В этом случае коэффициенты для фиксированной выплаты будет равен 2,11, для страховой — 2,32", — добавила представитель РЭУ.

Лебединская отметила, что право на получение коэффициентов имеют и те россияне, которые уже вышли на пенсию. Но только в том случае, если будут трудоустроены на срок не менее года.

"Немного иная ситуация складывается в отношении безработных. Для этой категории населения в выборе пособия/пенсия выгоднее оформить пенсию. Или найти источник дохода, который позволит отложить назначение пенсии", — подытожила она.