МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. На размер будущей пенсии влияет три фактора: трудовой стаж, пенсионные коэффициенты и размер отчислений работодателя. В случае, если стаж был зафиксирован в трудовой книжке, подтвердить эту информацию можно несколькими способами, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. В Греции ограничат чрезмерно большие дополнительные пенсии

"Основной документ, подтверждающий стаж — трудовая книжка, при ее отсутствии, либо некорректных записях, в подтверждение стажа принимаются справки от работодателя либо из архивного учреждения", — отметила собеседница агентства.

Это могут быть выписки из приказов, лицевые счета или ведомости на выдачу зарплаты, а также удостоверения, письменные трудовые договоры и другие документы, перечислила специалист.

"В том случае, если получение архивной справки невозможно, периоды работы гражданина на предприятии могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают гражданина по совместной работе в этот период", — добавила Лебединская.