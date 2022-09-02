МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стремительное беспричинное похудение, потеря аппетита, быстрый набор веса, а также некоторые другие признаки могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова. Россиянам объяснили, сколько можно сидеть в телефоне без вреда для здоровья

Одним из самых грозных признаков является быстрое беспричинное похудение. "Человек ест, как обычно, не стремится похудеть, но начинает прогрессивно терять вес. В этом случае речь может идти о каком-либо системном заболевании, например, туберкулезе, онкологии или тиреотоксикозе. Поэтому нужно срочно обратиться к врачу. Если стремительно худеющий человек не пройдет обследование, это может грозить ему гибелью", — утверждает врач.

Следует понимать, что человеку, как и любому млекопитающему, всегда хочется есть. Аппетит — это признак здоровья, уверяет эксперт. Если у вас вдруг пропал аппетит, появилась неприязнь к белковой пище и есть постоянное чувство тошноты, вы постоянно испытываете состояние, напоминающее похмелье, то это также очень опасный признак. Он может свидетельствовать о системной интоксикации вследствие заболевания. В этом случае также необходимо обязательно обратиться к врачу.

Вместе с тем, быстрый набор веса также ни о чем хорошем не говорит. Рано или поздно появятся все болезни, которые являются результатом избыточного питания. К ним, по словам эксперта, относятся подагра, повышенное артериальное давление, сахарный диабет второго типа, боли в суставах, отечность всего тела, проблемы с венами, одышка, связанная с тем, что жир давит на диафрагму и на легкие, повышенный пульс, проблемы с щитовидной железой.

"Это абсолютно неизбежный процесс, дело только во времени", — поясняет врач. Необходимо приостановить процесс набора веса, чтобы предупредить появление перечисленных выше болезней.

Если у вас, особенно в молодом возрасте, вдруг появляется нарастающая жажда, вы начинаете "пить воду литрами", при этом уровень сахара в крови быстро повышается, то это может быть началом сахарного диабета первого типа. Это заболевание встречается редко, преимущественно в молодом возрасте и распознается, по словам Тихомировой, довольно быстро.

Следующий опасный признак касается только курильщиков с большим стажем. Если у курильщика возникают чувство онемения ног, стоп, голени, мурашки, снижение чувствительности нижних конечностей и повышенная зябкость, особенно стоп, голени, иногда и кончиков пальцев, то нужно немедленно обратиться к врачу-флебологу.

"Необходимо сделать УЗИ артерий конечностей, потому что это может говорить о таком грозном заболевании у курильщиков, как облитерирующий эндартериит. Речь идет о хроническом сужении артерий на фоне постоянного курения", — указывает Тихомирова.

Это заболевание грозит ампутацией конечностей, поэтому так важно своевременно начать лечение, и самое главное — немедленно прекратить курить.

И наконец, еще один опасный признак — внезапное изменение поведения человека и внезапные явления, такие как, например, потеря сознания (без причины, независимо от возраста). Также должны насторожить состояния неадекватного поведения. Например, ни с того ни с сего, человек начинает заговариваться, не узнавать окружающих, нести чушь. "Это говорит о первых признаках рассеянного склероза или опухоли головного мозга. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу-неврологу", — предупреждает терапевт.