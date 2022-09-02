МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Несмотря на сильно изменившуюся экономическую ситуацию и падение экспорта объем выкупа валюты по новому бюджетному правилу может быть примерно на уровне 2019 года. В этом случае доллар может стоить примерно на 10 рублей больше, чем сейчас. Если же объемы будут существенно больше обозначенных ранее, до конца года мы можем увидеть доллар по 80 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Несчастливы вместе: доллар и евро сблизились, но это не к добру

"При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, 90-100 долларов за баррель Brent (75-85 долларов за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения (60 долларов за баррель Urals) составляла бы 15-25 долларов. Это примерно сопоставимо с уровнями 2019 года", — отметил аналитик.

Bloomberg утверждает, что согласно их источникам, Россия рассматривает план покупки в этом году в юанях и других "дружественных валютах" эквивалент 70 млрд долларов. Если покупки начнутся в конце сентября, ежемесячный объем покупок иностранной валюты будет эквивалентен 23 млрд долларов при курсе 60 рублей за доллар, что на порядок превышает тот объем, который выкупался бы при ранее предложенном Минфином варианте с ценой отсечения в 60 долларов за баррель.

"Для валютного рынка это чрезмерная сумма даже исходя из текущего оборота по юаню на МосБирже, который постепенно растет. Навряд ли валютный рынок способен обеспечить такой объем ликвидности в "дружественных" валютах, фактически это означало бы, что будет приобретаться подавляющая часть юаней, свободно торгующихся на бирже. Это привело бы к чрезмерно резким курсовым движениям", — рассуждает Миронюк.

При этом влияние выкупа ЦБ валюты в интересах Минфина в рамках бюджетного правила оценивают по-разному. До 2020 года бюджетному правилу "приписывали" ослабление национальной валюты примерно на 10 рублей за доллар. При ранее предложенных Минфином параметрах говорили о вхождении рубля в "комфортный" для экономики диапазон в 70-80 рублей за доллар.

Также по информации Bloomberg приобретенные юани и другие "дружественные валюты" могут реализовываться позже чем через 3-5 лет, поскольку это требует отдельного соглашения с Китаем. Если сообщение информационного агентства подтвердится, и объемы выкупа будут существенно больше обозначенных ранее, рубль рискует преодолеть отметку 80 за доллар к концу текущего года, заключил аналитик.