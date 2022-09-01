МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В первый осенний месяц российская валюта сохранит движение в ограниченном коридоре 55-67 рублей за доллар. По евро рамки уже, а юань будет торговаться без сильных изменений, спрогнозировал для агентства "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Несчастливы вместе: доллар и евро сблизились, но это не к добру

"Нельзя однозначно сказать, где окажутся курсы доллара и евро на конец месяца. Техническая картина по доллару и евро на стороне покупателей", — отметил он и добавил, что в августе рубль также торговался в ограниченных диапазонах по отношению конкурентам.

Курс доллара провел последний месяц лета в коридоре 60, 57-62,66 руб. и потерял 2,73% к российской валюте. Курс евро консолидировался в диапазоне 58,23-63,93 рублей со средней ценой 61 рубль и снизился на 3,95% к российской валюте. Юань подешевел на 7% и остается торговаться в диапазоне 8,53-9,45 рублей.

Положительное влияние на рубль будут продолжать оказывать профицит платежного баланса РФ и сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением; продажа валюты экспортерами в налоговый период, который начинается с 15 числа каждого месяца; высокие цены на нефть; оплата части импортеров за российский газ в нацвалюте; затягивание принятия нового бюджетного правила.

Торговый объем в парах евро/рубль и доллар/рубль сохраняется на низком уровне. Также на пользу рублю играет продажа валюты физическими и юридическими лицами из-за введения комиссий на брокерских счетах: комиссии брокеров и банков подталкивают всех конвертировать валюту недружественных стран в рубли.

Из негативных факторов Антонов выделил снятие Банком России ограничительных мер и рост импорта. Ключевая ставка ЦБ РФ понижена до 8% и регулятор оставил открытым окно еще для одного понижения.

Еще два фактора — ожидания инвесторов обновленных параметров бюджетного правила, а также возобновления валютных интервенций со стороны ЦБ в сентябре. В мире возрастает спрос на доллар США и евро в связи с ростом ставок, отметил спикер.

"Поскольку доллар и евро стоят одинаково, значит уровни сопротивления и поддержки тоже будут одинаковыми. На сентябрь по ним выделяю зону 55-67 рублей", — отметил собеседник агентства.

При этом если в первой половине месяца рубль начнет с укрепления, то во второй половине возможно восстановление до 60 рублей. Если рубль начнет сентябрь с ослабления, то тогда сначала стоит ожидать рост курсов валют до верхней границы диапазона, потом снижение. Уровень 60 рублей является магнитом для доллара и евро. Он устраивает покупателей и продавцов, пока Минфин РФ не обнародует новые параметры бюджетного правила, чтобы понимать какая будет цена отсечки по нефти и какие объемы будут использоваться для интервенций.

Несмотря на то, что за лето торговые объемы по юаню увеличились в 2 раза, для пары юань/рубль актуальным диапазоном на сентябрь остается 8,50 — 9,50 рублей, подытожил эксперт.