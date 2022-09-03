МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Отсутствие кредитной истории может обернуться повышенными требованиями, которые банк предъявляет к заемщику, либо вовсе отказом в займе. Но есть способы справиться с этим, рассказывает агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Эксперт объяснил, что важно узнать перед заключением договора на кредит

"Постоянный и достаточно высокий доход, средства на счетах и в депозитах этого же банка или выписка из другой кредитной организации, а также наличие поручителей — все это может повысить шанс на получение одобрения запроса на получение займа", — указал он.

Если кредитная история уже немного подпорчена, отчаиваться тоже не следует. В первую очередь, по словам Переславского, важно закрыть или реструктурировать все имеющиеся задолженности, в том числе налоговые и по алиментам, если таковые имеются. Наличие фактов задолженности на сайте судебных приставов также снизит шансы на получение займа.

Также важно для улучшения кредитной истории получить новый кредит и проводить регулярные выплаты по новому займу. Это в будущем поможет увеличить шансы на получение одобрения в кредитных организациях. Не стоит забывать, что по закону кредитная история максимально хранится 7 лет вместо 10 лет, как это было до января 2022 года, напоминает экономист.

Проверить свою кредитную историю можно, направив запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) через официальный сайт Банка России. Также легко это сделать на портале "Госуслуги". В разделе "Налоги и финансы" есть подраздел "Сведения о бюро кредитных историй". Далее можно получить данные об организациях, использующих ваши данные, нажав на ссылку "Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история".

Как отмечает экономист, довольно много компаний (порой с красивыми названиями, даже содержанием аббревиатур, похожих на государственные организации) за деньги готовы якобы проверить вашу историю в банках. Но на самом деле они сформируют такой же запрос.