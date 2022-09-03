МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. После начала "мусорной реформы", призванной модернизировать в России всю отрасль обращения с твердо-бытовыми отходами (ТБО), тарифы за вывоз мусора для граждан и коммерческих организаций во многих регионах существенно выросли. Однако у граждан есть реальные законные возможности сократить свои платежи и получить перерасчет, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев. Путин поручил представить предложения по совершенствованию в сфере ЖКХ

Как уточняет эксперт, тарифы на вывоз мусора начисляются в российских регионах по одному из двух принципов: по количеству жильцов или по общему метражу квартир. "Однако и в том, и в другом случае есть веские основания сократить свои расходы и связаны они с тем временем, когда вы отсутствуете в квартире. Если в вашей квартире никто не живет более пяти дней, то за этот период вы вправе запросить перерасчет вне зависимости от того, как начисляются платежи в вашем регионе", — заверил он.

Для того чтобы получить перерасчет на период вашего отсутствия, достаточно предоставить документы, подтверждающие этот факт, например, билеты на самолет или поезд, квитанции на оплату отеля или справку о командировке.

Предоставить эти документы можно или в управляющую компанию, или в расчетный центр, или непосредственно региональному оператору ТБО — "в зависимости от того, как в вашем регионе происходит расчет и начисление платы за ЖКХ".

В таких ситуациях суды практически всегда встают на сторону отсутствующих жильцов, однако в большинстве случаев перерасчет будет произведен и без судебных разбирательств. Более того, случалось, что в России инициаторами снижения и перерасчета тарифов за вывоз и утилизацию ТБО были не граждане, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По мнению эксперта, жильцы должны играть более активную роль в реализации мусорной реформы. "Если вы платите по высоким тарифам, предполагающим не просто складирование мусора на свалке, а его переработку, сортировку, раздельный сбор, то вы вправе требовать, чтобы это действительно осуществлялось", — предупреждает Ковалев.

Специалист советует выяснить, включена ли оплата за раздельный сбор мусора в ваш тариф. Если да, то требуйте реализации этого на практике или снижения тарифа.