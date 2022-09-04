МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. На следующей неделе рубль может подешеветь, рассказал "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

Во-первых, как напомнил эксперт, что за последние десять дней имели место как минимум две вербальные интервенции против российской валюты: 22 августа "Ведомости" сообщили со ссылкой на "близкий к правительству источник" о том, что Минфин уже в сентябре может начать в тестовом режиме покупать валюты дружественных стран.

Помимо этого, первого сентября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники о том, что в текущем году Россия может купить юаней и других дружественных валют на 70 миллиардов долларов. "В прошлом (в конце мая и в начале июля) вербальные интервенции (эти "утечки" выглядят именно интервенциями) либо предшествовали снижению курса рубля, либо его сопровождали", — добавил Сыроваткин.

Во-вторых, по мнению эксперта, рубль имеет тенденцию укрепляться во второй половине месяца благодаря продаже валютной выручки российскими экспортерами в целях уплаты налогов. Но до сентябрьского налогового периода еще довольно далеко, поэтому со стороны этого фактора рубль поддержки не найдет. "Глупее не придумаешь". В США критикуют идею лимита цен на нефть из России

В-третьих, второго сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на российские нефть и газ.

"Подробностей пока нет, однако любые подвижки в этом направлении могут спровоцировать спекулятивные продажи рубля", — отметил Сыроваткин.

И, наконец, в-четвертых, базовый прогноз предполагает рост курса доллара к рублю в область 69 к концу года, уверен эксперт.

"Поэтому при прочих равных ослабление российской валюты представляется нам более вероятным, чем ее укрепление", — подытожил он.