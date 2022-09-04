МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Большинство людей стали предпочитать поездки на такси в силу комфорта и доступности. Но не стоит упускать из виду, что перевозчики, как и сами водители не прочь поживиться за счет невнимательного клиента, рассказывает агентству "Прайм" начальник отдела Защиты прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий. Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов

По словам эксперта, главная проблема кроется в автоматическом списании денег за поездку, как как оплаченная сумма иногда не совпадает с заявленной. Например, дважды списанная стоимость, однако она совершается вовсе не по злому умыслу, а по ошибке системы.

"Привязывайте к аккаунту в приложении агрегатора ту карту, на которой не держите много денег. Следите, чтобы после поездки списывалась нужная сумма", — советует эксперт.

Собеседник агентства также заверил, что необходимо следить за тем, когда именно водитель прибыл на место, либо сделать скриншот, если машина еще в пути, а в приложении указано, что вас ожидают. "Если в маршруте происходят изменения не по вашей инициативе, сразу обозначьте, что вы не заплатите больше оговоренного", — отмечает Солодкий.

В самых радикальных случаях, когда водитель изменил стоимость поездки вообще без ведомой причины, то это может классифицироваться как обман или вымогательство, тогда и проблему можно и нужно решать с полицией.

Если вы видите, что водитель вообще не тот человек, который указан в приложении, смело отказывайтесь от поездки и сообщите агрегатору такси о случившемся. Даже если с вас спишут деньги, то их вернут, а работодатель разберется с хитрым таксистом, резюмировал эксперт.