МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Увольнение работников пенсионного возраста далеко не во всем совпадает с тем, как это происходит у прочих категорий. О распространенных ошибках и "подводных камнях" рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Новак предложил выделять больше средств малоимущим на работы по газификации

Для начала эксперт рассматривает ситуацию, в которой работник уже является получателем пенсии по старости, но продолжает работать в компании. Если в определенный момент он решит прекратить трудовую деятельность, то увольнение будет произведено по собственному желанию, в соответствии со ст. 80 ТК РФ. В этом случае работник-пенсионер обязан отработать две недели перед увольнением. Принимая решение об увольнении, лучше заранее определиться с датой расторжения трудового договора, советует юрист.

Дело в том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, поэтому для получателей страховых пенсий увольнение означает и восстановление индексации пенсий. Формально неработающим пенсионер становится на следующий день после увольнения, а индексация будет проведена Пенсионным фондом автоматически в следующем месяце.

Например, последним рабочим днем было 31 августа, значит, в отчете работодателя перед ПФР за сентябрь этот пенсионер будет числиться как безработный и получит проиндексированную пенсию с октября. При этом никаких заявлений для этого пенсионеру подавать в ПФР нет необходимости, информация передается автоматически, а самостоятельное обращение не ускорит процесс индексации.

Иначе, по словам юриста, устроено увольнение по желанию работника, когда он только принимает решение о выходе на пенсию. "Если работник считает невозможным продолжение им работы в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Это означает, что такого работника работодатель не вправе принуждать отрабатывать две недели. Выбор даты увольнения здесь не играет такого значения, как в описанном ранее случае", — указывает она.

При этом важно, чтобы в своем заявлении работник четко изложил просьбу уволить его "в связи с выходом на пенсию".

Специалист также отмечает, что если работник единожды воспользовался формулировкой "в связи с выходом на пенсию", то второй раз уволиться по этой же причине он не имеет права. При этом не будет иметь значения, работал ли он до увольнения "в связи с выходом на пенсию" у того же работодателя или у другого.

Что касается других сценариев увольнения, то на практике распространено заблуждение, что по достижении работником пенсионного возраста работодатель вправе перевести его на работу на условиях срочного трудового договора. "На самом деле, ст.59 ТК РФ позволяет заключать срочный трудовой договор с пенсионерами по возрасту только по соглашению сторон. Одностороннее заключение договора, безусловно, удобно работодателю, но нарушает гарантии стабильной занятости работника. Поэтому, если соглашение не достигнуто, трудовой договор должен оставаться бессрочным", — заверила Ногайлиева.

Нередко работодатели, обходя уголовно-правовые запреты на увольнение предпенсионеров и пенсионеров, используют инструмент сокращения численности (штата) работников. В случае соблюдения работодателем всех формальностей при сокращении бывшему работнику весьма сложно доказать, что он был уволен по причине возраста. Однако нужно иметь на вооружении все гарантии, которые предоставляются в таком случае.

Если пенсионера увольняют по сокращению штата, работодатель обязан выплатить ему выходное пособие в размере среднемесячного заработка (помимо иных причитающихся выплат, например, за неиспользованный отпуск). Если в течение месяца после увольнения пенсионер не найдет другую работу, работодатель должен ему выплатить пособие за второй месяц. А на пособие за третий месяц, выплачиваемое центрами занятости населения, пенсионеры в отличие от не пенсионеров уже претендовать не могут, рассказала эксперт.