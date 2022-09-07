МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В России участились случаи мошенничества, при которых пенсионерам предлагают за вознаграждение добиться от государства индексации пенсии. При этом размер вознаграждения составляет несколько тысяч рублей, а величина индексации, если ее все-таки оформляют, не превышает нескольких сотен рублей, пояснила агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Россиянам рассказали, что заменит трудовую книжку при оформлении пенсии

По ее мнению, такая ситуация возможна в силу доверчивости граждан, с одной стороны, с другой стороны, в виду незнания самого порядка индексации.

"Целью мошенников является получение банковских данных пенсионеров или денежных средств", — подчеркнула эксперт. И добавила, что такие действия являются преступлением, подпадают под состав ст. 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество" и наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.

При этом, по ее словам, в общем порядке индексация осуществляется или автоматически, или через заявление о перерасчете пенсии. Такое заявление подается через личный кабинет посредством электронного сервиса "Госуслуги", либо непосредственно в отделении Пенсионного фонда.

"Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо перепроверять получаемую информацию, давать уточняющие вопросы, спрашивать рабочий номер телефона, фамилию и должность, если мошенник представился сотрудником Пенсионного фонда или специалистом отдела социального обеспечения администрации", — посоветовала адвокат.

В любом случае, по ее словам, не стоит принимать быстрого необдуманного решения. Лучше взять паузу и обратиться к проверенному специалисту — юристу, либо лично прийти или позвонить в Пенсионный фонд, тем более что все консультации там проводятся бесплатно.