МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Нынешние санкции против России не имеют ничего общего с экономикой, речь идет о попытке США законсервировать сложившийся расклад сил в мире и "выбить почву из-под ног" у политических конкурентов, рассказал зампред комитета Совета Федераций по экономической политике Константин Долгов в рамках Восточного экономического форума. Запад пожинает плоды санкций против России и Путина, заявил Эрдоган

"Мы надолго вошли в эпоху, когда интересы политики превалируют над экономикой, — считает он. — Этим обусловлены принимаемые сейчас решения, которые с экономической точки зрения выглядят парадоксальными. Например, визит Пелоси на Тайвань — это политически обусловленный шаг, потенциально угрожающий продвигаемому американцами производству полупроводников на острове".

Главная цель США — не попытка как-то урегулировать ситуацию на Украине, а "отбросить" назад Россию, убежден Долгов. "Вместе с Китаем и Европой мы — основные конкуренты Вашингтона за влияние на международной арене", — рассуждает эксперт. И если Европа фактически потеряла свои позиции, то России пока есть за что побороться, уверен он.

"Американцы будут жестко пытаться лишить нас высоких технологий — ИКЕА еще вернется, а технологические компании покинули наш рынок надолго, — констатирует специалист. — Остается лишь делать все самим. Либо с теми игроками, с которыми нам надолго по пути — развивать неэнергетический экспорт и полный жизненный цикл продукции — не только продавать, но и обслуживать на протяжении всей жизни. И, конечно, агрессивно защищать своего производителя — эпоха свободной торговли ушла в историю если не навсегда, то очень надолго".