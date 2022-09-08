Аналитик Васильев предупредил, что укрепление доллара сильнее всего ударит по импортерам сырья
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Доллар продолжает укрепление на мировом валютном рынке благодаря резкому ужесточению монетарной политики ФРС и ожиданиям глобальной рецессии. Плохо от этого будет большинству стран, но некоторым придется хуже прочих, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он напомнил, что курс евро уже снизился до 20-летнего минимума к доллару, курс юаня упал до 2-летнего минимума, а турецкая лира и индийская рупия обновили исторические минимумы.
"Большинство сырьевых товаров выражено в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме США", — считает эксперт. Это усугубляет проблему глобальной инфляции, особенно для стран — импортеров энергоносителей, продовольствия и другого сырья (например, страны Африки и Латинской Америки).
"Стремительное укрепление доллара сильно негативно для развивающихся рынков, где центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют", — пояснил эксперт. Так Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов. По оценкам Bloomberg, только в этом году они в общей сложности сократились на $115 млрд.
Кроме этого, по его словам, рост долларовых процентных ставок ведет к повышению общего уровня доходностей облигаций в мире, что ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга (например, Турция, ЮАР).
При этом Россия не находится в зоне риска, поскольку является экспортером как энергоносителей, так и продовольствия, а также имеет низкий уровень долга. "Риском для России является возможное падение цен на нефть в результате снижения спроса на топливо из-за наступающей глобальной рецессии", — указал Васильев.
https://1prime.ru/exclusive/20220908/837985849.html