МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Доллар продолжает укрепление на мировом валютном рынке благодаря резкому ужесточению монетарной политики ФРС и ожиданиям глобальной рецессии. Плохо от этого будет большинству стран, но некоторым придется хуже прочих, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Названы условия, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублей

Он напомнил, что курс евро уже снизился до 20-летнего минимума к доллару, курс юаня упал до 2-летнего минимума, а турецкая лира и индийская рупия обновили исторические минимумы.

"Большинство сырьевых товаров выражено в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме США", — считает эксперт. Это усугубляет проблему глобальной инфляции, особенно для стран — импортеров энергоносителей, продовольствия и другого сырья (например, страны Африки и Латинской Америки).

"Стремительное укрепление доллара сильно негативно для развивающихся рынков, где центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют", — пояснил эксперт. Так Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов. По оценкам Bloomberg, только в этом году они в общей сложности сократились на $115 млрд. Эксперт предупредил о "волнах" для рубля в сентябре

Кроме этого, по его словам, рост долларовых процентных ставок ведет к повышению общего уровня доходностей облигаций в мире, что ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга (например, Турция, ЮАР).

При этом Россия не находится в зоне риска, поскольку является экспортером как энергоносителей, так и продовольствия, а также имеет низкий уровень долга. "Риском для России является возможное падение цен на нефть в результате снижения спроса на топливо из-за наступающей глобальной рецессии", — указал Васильев.