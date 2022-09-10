МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В новых условиях трансформация российской экономики, связанная с сокращением роли сырьевого сектора, продолжится, рассказала "Прайм" руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина на полях МФФ. Набиуллина заявила о необходимости инфляции для трансформации экономики

"В рамках политики импортозамещения должна повысится роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Рост торговли с азиатскими странами потребует увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры", — сказала она.

По мнению Сафиной, ситуация в промышленном секторе остается сложной, однако в целом по стране наблюдаются положительные тенденции. В частности, индекс промышленного производства улучшился в июле (-0,5% в годовом выражении) после апрельского спада (-2,6% в годовом выражении).

Она подчеркнула, что устойчивость сохраняется в секторе добычи полезных ископаемых, а также в ряде отраслей обрабатывающих производств: производстве нефтепродуктов, химическом производстве, металлургии, производстве электроэнергии. Однако существенные проблемы по-прежнему сохраняются в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины, отметила Сафина.

Кроме того, значительную поддержку экономике будет оказывать строительный сектор как в жилищном, так и производственном направлении, добавила руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР. Помимо льготного жилищного кредитования, стимулирующий эффект должен оказать запуск программы льготной "промышленной ипотеки", подытожила Сафина.