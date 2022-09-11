МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Получение кредита с нуля — ответственная история. Новичку нужно быть особенно внимательным, поскольку риск попасть в ловушку банковских уловок и собственной финансовой неграмотности высок, рассказал агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнер АБ "Адвокаты: Голенев и партнеры" Вячеслава Голенева. Названы статьи расходов, на которые россияне чаще всего берут кредиты

Например, многие подписывают договор, не читая. "Старо как мир, но работает", — убежден Голенев. Так что, если заемщик поленился внимательно ознакомится с текстом документа, потом не стоит удивляться, что его квартира в залоге, а родители, например, стали поручителями по кредиту. Совет эксперта: "Читать внимательно, а ещё лучше — консультироваться с адвокатом".

Часто берут ипотеку без расчета платежей и собственных финансовых возможностей. В этом случае, если выплатить искомое не удастся, будет потеряна не только ипотечная квартира, но и остальное имущество.

Бывает, что россияне игнорируют деление кредитного договора на общую и специальную часть. "На руки заемщику обычно дают только специальную часть, она касается обязательных условий, которые нужно лично согласовать обеим сторонам", — напомнил эксперт. Таких "обычных условий", по его словам, много, но есть еще и условия "с подвохом", которые могут поместить внутрь "обычных условий". Совет Голенева: "Обратить особое внимание на пункты, касающиеся действий банка в случае просрочки по выплатам".

И, наконец, по его словам, бывает, что кредит оформляют супруги, которые потом разводятся. Как быть? "Как говориться, любовь проходит, а кредитные обязательства остаются", — напоминает эксперт. Совет Голенева: перед взятием кредита оформить брачный договор или другой юридический документ, чтобы потом не нервничать о том, каким может быть решение суда по части выплат кредита".