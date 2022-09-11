МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. На первый взгляд кажется, что вложить деньги в алмазы — хорошая идея, однако, так ли это, рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов "Прайму". Россиянам рассказали, куда вложить деньги, чтобы накопить к пенсии

Крупнейшая в России и мире алмазная компания подхватила тренд на продажу драгоценных металлов и камней населению. После отмены НДС на золото и бриллианты россиянам открылись новые инструменты, которые в теории должны будут заменить им доллары, евро и валютные депозиты.

Предлагается целых два новых способа покупки инвестиционных алмазов: крупные камни и корзину из мелкого среза. Новое в них то, что инвестор получит право обратного выкупа по аналогии с золотыми слитками, причем по актуальной рыночной цене.

Емельянов отметил, что это звучит довольно интересно, но только в теории.

"На практике алмазы — "капризный" инструмент: от цвета, блеска, прозрачности и даже мировой моды зависит движение цены. И часто она бывает в обратную сторону. Например, те, кто покупали алмазы десять лет назад, до сих пор сидят в убытках. В долларах цена так и не выросла", — объяснил он.

Отдельный вопрос, по мнению эксперта, вызывает и "корзина" из камней. Предполагается, что это будет свежий срез из шахты, а он непредсказуем в плане качества, отметил эксперт.

"Для добывающей компании, безусловно, хорошая идея, для инвесторов — сомнительная история", — подвел итог Емельянов.