МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в ближайшие дни будут оставаться волатильными, торгуясь в широком коридоре 88-93 доллара за баррель, рассказал "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. СМИ: на Западе назвали возможный размер лимита цен на российскую нефть

Он отметил, что ключевой темой на рынке нефти остаются опасения из-за надвигающейся рецессии, которые на минувшей неделе перевесили позитив после сокращения добычи странами ОПЕК+. Банк Канады и ЕЦБ последовательно повысили ключевые ставки, ухудшив прогнозы по экономике, а Китай опубликовал слабую торговую статистику за август, что еще больше усилило негативные настроения и увело котировки Brent под уровень 90 долларов за баррель.

Галактионов отметил, что на грядущей неделе в фокусе внимания будут оставаться прогнозы по мировой экономике. Участники рынка будут смотреть на данные по инфляции в США и ЕС за август, пытаясь оценить следующий шаг ФРС на заседании 21 сентября.

Также в инфополе может появиться новая информация, касающаяся иранской ядерной сделки, добавил эксперт. Перспективы на достижение компромисса снизились после ответа Ирана на "окончательный" проект соглашения, подготовленный ЕС.