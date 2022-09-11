МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В среднесрочной перспективе мы ждем ослабления национальной валюты, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Эксперт рассказал, что делать не желающим отказаться от доллара инвесторам

Он отметил, что на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению рублю. При этом они предпринимали попытки начать восходящее движение.

"В частности, пара доллар/рубль выходила вверх из диапазона 60-60,7 рубля, в котором проводит большую часть времени с начала августа. В моменте американская валюта даже поднималась выше 61 рубля. Однако закрепиться на достигнутых уровнях не удалось и к концу недели доллар вернулся в обозначенный коридор", — сказал Зварич.

Аналитик отметил, что рублю удалось удержать позиции несмотря на сильное снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в ходе недели отступал ниже 90 долларов за баррель, но смог отыграть эту отметку в пятницу. Игнорирование ситуации в ценах на нефть, которая говорит о снижении в дальнейшем притока иностранной валюты со стороны экспортеров углеводородов, проходило в отсутствии существенных поддерживающих факторов, в частности без повышенного предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат.

По мнению Зварича, в рамках предстоящей недели основные мировые валюты вновь предпримут попытку перехода к полноценному росту.

"Кроме пониженного предложения, их поддержит также ситуация на рынке энергоносителей, которую, при закреплении нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель, инвесторам придется закладывать в котировки рубля. Плюс к этому, инвесторы ожидают заседания российского Центробанка, который в пятницу, скорее всего, вновь пойдет на снижение ставки, что может оказать некоторое давление на национальную валюту. В результате, к концу недели пара доллар/рубль может закрепиться выше 60,7 рубля", — считает аналитик.

Он еще раз подчеркнул, что в среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной валюты.

"Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей", — объяснил Зварич.

Аналитик отметил, что попытки рубля перейти к укреплению, в частности на фоне налоговых выплат, будут быстро нивелироваться. По мнению Зварича, на рынке сложился некоторый консенсус относительно дальнейшей динамики рубля, учитывающий его ослабление в среднесрочной перспективе. В текущих обстоятельствах рост национальной валюты будет восприниматься инвесторами, как возможность диверсифицировать свои активы по валютам по более привлекательным котировкам, что позволит защитить их от снижения рубля, добавил он.

Также в этом случае импортеры могут предъявлять повышенный спрос на иностранную валюту, создавая запасы под будущие поставки, подытожил Зварич.