МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Нынешняя экономическая и геополитическая ситуация — это глобальный передел мира, в контексте которого наиболее пострадавшей стороной можно назвать Европейский экономический союз, рассказал в беседе с "Праймом" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Инфляция в странах еврозоны варьируется от 6% до 20%

Наиболее ощутимый удар, по его словам, нанесен энергобезопасности Европы. Такая ситуация, в свою очередь, явственно формирует социальную напряженность практически во всех странах, поддержавших антироссийские санкции.

"При этом главный инициатор санкционного ограничения — США — "в накладе" не остается — потребности внутреннего рынка покрываются имеющимися внутри страны энергоресурсами", — подчеркивает эксперт.

В то же время, напоминает Чередниченко, существуют государства, официально или полуофициально не поддержавшие ограничения российских поставок. Наиболее показательным примером является Венгрия, которая в сложившихся правилах игры оказывается в выигрышном положении. Хотя есть и страны, например, Франция, которые могут обеспечить свои энергопотребности существующими мощностями, отмечает специалист.

"Такое неравенство усиливает вероятность распада объединенной Европы, она сейчас высока, как никогда", — убежден Чередниченко.