МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Почти в 20 регионах России пары, отметившие "золотую свадьбу", могут получить денежную выплату от властей, но условия в каждом случае будут свои, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Юрист назвал распространенные ошибки при выплате отпускных

"Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает это вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила", — пояснила она.

Объединяет все регионы одно правило: выплаты за долгую семейную жизнь начинаются с 50-летнего юбилея. Дальше пары получают их каждые 5 или 10 лет.

Размер и условия выплат по регионам отличаются. Так, в Санкт-Петербурге платят сумму за каждый прожитый год, то есть, за пятидесятилетие совместной жизни выплачивают 50 тысяч рублей. В Калужской области- 4500 рублей, в Пензенской области и Удмуртии — по 5 000 рублей.

Денежные выплаты осуществляют 19 регионов, еще несколько регионов в честь юбилея выдают памятные знаки, медали, грамоты, добавила собеседница агентства.

Она предупредила, что эта выплата носит заявительный характер: юбилярам необходимо подать заявление в местные органы социального обеспечения.

"В каждом регионе определены периоды, в какие можно подать заявление — где- то это в течение года или даже нескольких лет, где-то перед юбилейной датой", — добавила эксперт.

Регионы также самостоятельно устанавливают и дополнительные условия выплат. Например, это может быть обязательная прописка супругов в одном регионе, постоянное проживание в течение определенного периода, стаж работы и другие.